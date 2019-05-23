Відомий хірург з Волині Валіхновський став священником. ФОТО
Сьогодні, 21:17
Відомий пластичний хірург з Волині, кандидат медичних наук, заслужений лікар України, член президії всеукраїнської асоціації пластичних реконструктивних естетичних хірургів Ростислав Валіхновський став священником.
Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
Священницьку хіротонію над ієреєм Ростиславом звершив предстоятель Української православної церкви митрополит Онуфрій.
"Свято Преображення Господнього. Милістю Божою і молитвами старця і владики нашого Блаженнійшого Онуфрія сподобився хіротонії в сан священницький ієрея. Слава Богу Святому і Пресвятій Богородиці! Зі Святом вас дорогі і рідні!" - йдеться у дописі Ростислава Валіхновського.
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Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
Священницьку хіротонію над ієреєм Ростиславом звершив предстоятель Української православної церкви митрополит Онуфрій.
"Свято Преображення Господнього. Милістю Божою і молитвами старця і владики нашого Блаженнійшого Онуфрія сподобився хіротонії в сан священницький ієрея. Слава Богу Святому і Пресвятій Богородиці! Зі Святом вас дорогі і рідні!" - йдеться у дописі Ростислава Валіхновського.
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