Відомий хірург з Волині Валіхновський став священником. ФОТО

Ростислав Валіхновський став священником.



Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.



Священницьку хіротонію над ієреєм Ростиславом звершив предстоятель Української православної церкви митрополит Онуфрій.



"Свято Преображення Господнього. Милістю Божою і молитвами старця і владики нашого Блаженнійшого Онуфрія сподобився хіротонії в сан священницький ієрея. Слава Богу Святому і Пресвятій Богородиці! Зі Святом вас дорогі і рідні!" - йдеться у дописі Ростислава Валіхновського.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відомий пластичний хірург з Волині, кандидат медичних наук, заслужений лікар України, член президії всеукраїнської асоціації пластичних реконструктивних естетичних хірургівстав священником.Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.Священницьку хіротонію над ієреєм Ростиславом звершив предстоятель Української православної церкви митрополит"Свято Преображення Господнього. Милістю Божою і молитвами старця і владики нашого Блаженнійшого Онуфрія сподобився хіротонії в сан священницький ієрея. Слава Богу Святому і Пресвятій Богородиці! Зі Святом вас дорогі і рідні!" - йдеться у дописі Ростислава Валіхновського.

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