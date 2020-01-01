Україна видаватиме е-візи за новою процедурою

З 1 листопада 2020 року українські електронні візи (е-візи) будуть оформлюватися за новою, сучасною та зручною процедурою.19 серпня Уряд схвалив відповідну ініціативу Міністерства закордонних справ України, яка реалізується на виконання доручення Президента України Володимира Зеленського, - пише Урядовий портал.“Для багатьох іноземців зустріч з нашою країною починається з отримання української візи. Це перше враження має бути позитивним. Україна має асоціюватися в іноземців із зручними, швидкими електронними сервісами. Так ми не лише перезавантажимо туристичну галузь, але й стимулюємо надходження в Україну іноземних інвестицій, розвиток торгівлі, посилення міжлюдських контактів, і загалом робимо бренд “Україна” більш новітнім і привабливим”, - зазначив Міністр закордонних справСеред основних нововведень:- заявник зможе вибрати бажану процедуру оформлення е-Візи: звичайний або терміновий порядок (з подвоєнням тарифної ставки у разі термінової процедури);- е-Візи видаватимуться значно швидше: термінове оформлення е-Візи займатиме лише 1 робочий день, а звичайна процедура розгляду становитиме 3 робочі дні (дотепер термін розгляду візових клопотань сягав 9 днів);- на додаток до існуючої разової е-Візи з’явиться новий тип віз: е-Віза для дворазового в’їзду;- диференційовані тарифні ставки консульського збору суттєво знижуються: замість 85 дол. США за оформлення разової е-Візи, тепер консульський збір за разову е-Візу становитиме 20 дол. США, за дворазову – 30 дол. США.