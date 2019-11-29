Екслідер «Волині» Денис Кожанов перейшов у «Минай»

Найкращий бомбардир сезону 2019/2020 в Першій лізі, екс-гравець збірної України та луцької «Волині» Денис Кожанов - відтепер гравець «Минаю».Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті закарпатського клубу, який обігравши "Волинь" став новачком УПЛ.Цього тижня ексфутболіст "Волині" підписав контракт із "Минаєм".Футболіст вже готується з командою та може дебютував у її складі в І турі УПЛ в грі з ФК «Львів». Чекаємо цього з нетерпінням та бажаємо успіхів Денису в нашому клубі!Денис Кожанов – гравець, який не потребує представлення. Вихованець «Маріуполя» та донецької «Шахтаря». Особливо його пам’ятають за виступами у львівських «Карпатах», кольори яких він захищав з 2007-го року і за яких зіграв більше ста матчів в УПЛ та єврокубках.Грав футболіст також за «Маріуполь», «Севастопіль», молдавську «Дачію», «Верес» та луцьку «Волинь», в складі якої був справжнім лідером і забив у попередньому сезоні 18 голів. В тому числі і у ворота «Минаю» в очній зустрічі в Першій лізі. Є в активі Кожанова і матчі за збірну України.