На волинській трасі згоріла автівка. ФОТО





Про це повідомляє



Інцидент трапився близько 20 години. Про причини займання невідомо, проте вогонь пошкодив підкапотний простір, двигун, повністю знищив салон автомобіля. Від високої температури на авто поплавилась фарба.



На місці працювали вогнеборці, які й погасили автомобіль.



Подробиці – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На волинській трасі поблизу села Трилісці Рожищенського району з невідомих причин загорівся автомобіль ВАЗ 2101.Про це повідомляє ІА Волинські Новини повідомили очевидці.Інцидент трапився близько 20 години. Про причини займання невідомо, проте вогонь пошкодив підкапотний простір, двигун, повністю знищив салон автомобіля. Від високої температури на авто поплавилась фарба.На місці працювали вогнеборці, які й погасили автомобіль.Подробиці – згодом.

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