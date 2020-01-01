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На волинській трасі згоріла автівка. ФОТО

На волинській трасі згоріла автівка. ФОТО
На волинській трасі поблизу села Трилісці Рожищенського району з невідомих причин загорівся автомобіль ВАЗ 2101.

Про це повідомляє ІА Волинські Новини повідомили очевидці.

Інцидент трапився близько 20 години. Про причини займання невідомо, проте вогонь пошкодив підкапотний простір, двигун, повністю знищив салон автомобіля. Від високої температури на авто поплавилась фарба.
На волинській трасі згоріла автівка. ФОТО
На волинській трасі згоріла автівка. ФОТО

На місці працювали вогнеборці, які й погасили автомобіль.

Подробиці – згодом.


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Теги: пожежа, авто, Трилісці
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https://www.volyn24.com/news/158249-rozshukuyut-svidkiv-dtp-u-lucku-foto
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