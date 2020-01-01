вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У швейцарському місті йшов «шоколадний дощ»

У швейцарському місті йшов «шоколадний дощ»
У невеликому швейцарському місті Олтен кілька днів з неба сипалися коричневі опади. Як виявилося, це були подрібнені какао-боби.

Один з місцевих жителів після роботи побачив, що вся його машина покрита коричневою пилом. Він звернувся до видання Oltner Tagblatt, яке зв'язалося з шоколадною фабрикою Lindt & Sprüngli AG, - пише НВ.

У компанії підтвердили, що у них виникли проблеми з вентиляцією, через що дрібні частинки какао-бобів опинилися на вулиці, після чого їх рознесло вітром.

Також там пообіцяли, що відмиють усі забруднені машини за рахунок фірми і запевнили, що поломка вже усунена і «шоколадний дощ» жителям більше не загрожує.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курйоз, Швейцарія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині за три дні різко зросла завантаженість «коронавірусних» ліжок в лікарнях
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ексвінгер «Волині» гратиме за новостворений «Метал»
Сьогодні, 02:16
У швейцарському місті йшов «шоколадний дощ»
Сьогодні, 01:16
На Волині судили завідувачку клубу, яка скоїла аварію
Сьогодні, 00:15
20 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Волинській професорці та письменниці присудили міжнародну літературну премію
19 серпень, 23:35
Схожі новини
На Волині горе-злодій заліз в магазин і заснув На Волині горе-злодій заліз в магазин і заснув
24 червень, 08:10
У Швейцарії шукають пасажира, який забув у потязі понад 3 кілограми золота У Швейцарії шукають пасажира, який забув у потязі понад 3 кілограми золота
16 червень, 04:12
Підлітку, який у Рівному двічі крав маршрутку, «світить» 8 років тюрми Підлітку, який у Рівному двічі крав маршрутку, «світить» 8 років тюрми
29 квітень, 01:13
Телеведуча Галина Падалко розповіла про курйоз, який трапився на її весіллі. ФОТО Телеведуча Галина Падалко розповіла про курйоз, який трапився на її весіллі. ФОТО
26 квітень, 17:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Авто з аукціону – вигідно і надійно: як у «Cars from USA» допомагають здійснювати «українські мрії»*
19 серпень, 16:32
 1
Ексвінгер «Волині» гратиме за новостворений «Метал»
Сьогодні, 02:16
 0
У швейцарському місті йшов «шоколадний дощ»
Сьогодні, 01:16
 0
На Волині судили завідувачку клубу, яка скоїла аварію
Сьогодні, 00:15
 0
20 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8