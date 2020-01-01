У швейцарському місті йшов «шоколадний дощ»
Сьогодні, 01:16
У невеликому швейцарському місті Олтен кілька днів з неба сипалися коричневі опади. Як виявилося, це були подрібнені какао-боби.
Один з місцевих жителів після роботи побачив, що вся його машина покрита коричневою пилом. Він звернувся до видання Oltner Tagblatt, яке зв'язалося з шоколадною фабрикою Lindt & Sprüngli AG, - пише НВ.
У компанії підтвердили, що у них виникли проблеми з вентиляцією, через що дрібні частинки какао-бобів опинилися на вулиці, після чого їх рознесло вітром.
Також там пообіцяли, що відмиють усі забруднені машини за рахунок фірми і запевнили, що поломка вже усунена і «шоколадний дощ» жителям більше не загрожує.
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Один з місцевих жителів після роботи побачив, що вся його машина покрита коричневою пилом. Він звернувся до видання Oltner Tagblatt, яке зв'язалося з шоколадною фабрикою Lindt & Sprüngli AG, - пише НВ.
У компанії підтвердили, що у них виникли проблеми з вентиляцією, через що дрібні частинки какао-бобів опинилися на вулиці, після чого їх рознесло вітром.
Також там пообіцяли, що відмиють усі забруднені машини за рахунок фірми і запевнили, що поломка вже усунена і «шоколадний дощ» жителям більше не загрожує.
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