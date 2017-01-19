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Сергій Притула залишає «Вар'яти-шоу»

Сергій Притула залишає «Вар'яти-шоу»
Шоумен і волонтер Сергій Притула, який нещодавно оголосив про свій намір узяти участь у виборах міського голови Києва, сьогодні оголосив про вихід з проєкту "Вар’яти-шоу".

Про це він розповів у інтерв’ю LB.ua.

"Щоб закрити це питання (про поєднання творчої роботи з політичною діяльністю, – прим.авт.) раз і назавжди, я оголошу про свій вихід з «Вар’яти-шоу» і закінчення своєї акторської кар’єри. Це той крок, який мені трішки важко робити, зважаючи на те, що я десять років віддав цьому колективу і розвитку україномовного гумору", - розповів Притула.

За його словами, його "лебединою піснею" у проєкті стануть зйомки в останньому сезоні "Вар’ятів" на "Новому каналі".

"Після чого хлопці підуть у самостійне плавання, я виходжу з колективу і як очільник, і як редактор, і як актор", - додав він.

Проєкт "Вар’яти-шоу" з'явився у 2010 році у Тернополі, перший виступ відбувся 28 травня 2010-го під назвою "Перше україномовне гумор-шоу "Вар'яти". 2 листопада 2016-го відбулася прем'єра телеверсії шоу в ефірі "Нового каналу".

Нагадаємо, 11 серпня Притула заявив, що буде балотуватися в мери Києва від партії "Голос". Він наголосив, що хоче і може зробити Київ успішним, тому що з ним іде ціла команда фахівців.

Перший тур виборів мера Києва пройде 25 жовтня. Згідно з даними липневого опитування, на виборах мера Києва зараз переміг би чинний голова міста Віталій Кличко, який теж балотується.

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Теги: Вар'яти, Притула
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