Долар і євро почали дорожчати: курс валют у Луцьку на 20 серпня
Сьогодні, 09:11
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.35, а продаж – 27.53.
Євро при купівлі становить – 32.30, продажу – 32.55.
Курс російського рубля: купівля – 0.37, продаж – 0.34.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.32, продаж – 7.44.
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Євро при купівлі становить – 32.30, продажу – 32.55.
Курс російського рубля: купівля – 0.37, продаж – 0.34.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.32, продаж – 7.44.
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