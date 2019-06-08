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Водій, який збив у селі на Волині неповнолітню дівчину, не сидітиме у тюрмі

Водій, який збив у селі на Волині неповнолітню дівчину, не сидітиме у тюрмі
На Волині водій фургона, який збив неповнолітню велосипедистку, отримав умовне покарання.

Про це йдеться у вироку Старовижівського районного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.

Так, 29 жовтня минулого року обвинувачений на фургоні Peugeot Partner збив у селі Кримне Старовижівського району неповнолітню велосипедистку, яка рухалася у попутному напрямку.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди дитина впала на дорожнє покриття та отримала тілесні ушкодження у вигляді відкритої черепно-мозкової травми, зламу потиличної кістки та кісток основи черепа.

Прокурор та водій фургона уклали угоду про визнання винуватості, тож реальний строк на п’ять років суд замінив умовним на два роки.

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Теги: водій, фургон, аварія, суд
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