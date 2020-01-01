Найбільше за весь час пандемії: в Україні – 2134 нових випадки коронавірусу за добу, на Волині – 51
Сьогодні, 09:35
Україна встановила черговий добовий антирекорд щодо кількості нових випадків коронавірусу, виявлених за добу. Так, за останню добу в Україні виявили 2134 випадки недуги.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
Загалом за весь час пандемії на коронавірус в Україні захворіли 98 537 людей.
Із цієї кількості випадків 2184 - летальні, 50 441 пацієнт одужав. Загалом провели 1 356 698 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужали 704 пацієнти.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 3405 випадків;
Волинська область — 4929 випадків;
Дніпропетровська область — 1873 випадки;
Донецька область — 1156 випадків;
Житомирська область — 2597 випадків;
Закарпатська область — 6662 випадки;
Запорізька область — 1213 випадків;
Івано-Франківська область — 7290 випадків;
Кіровоградська область — 749 випадків;
м. Київ — 11 172 випадки;
Київська область — 4727 випадків;
Львівська область — 12 631 випадок;
Луганська область — 204 випадки;
Миколаївська область — 893 випадки;
Одеська область — 5408 випадків;
Полтавська область — 594 випадки;
Рівненська область — 8091 випадок;
Сумська область — 1078 випадків;
Тернопільська область — 4116 випадків;
Харківська область — 6849 випадків;
Херсонська область — 321 випадок;
Хмельницька область — 1768 випадків;
Чернівецька область — 8297 випадків;
Черкаська область — 1200 випадків;
Чернігівська область — 1314 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 20 серпня 2020 року до Центру надійшло 2439 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 156 685 повідомлень про підозру на COVID-19.
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Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
Загалом за весь час пандемії на коронавірус в Україні захворіли 98 537 людей.
Із цієї кількості випадків 2184 - летальні, 50 441 пацієнт одужав. Загалом провели 1 356 698 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужали 704 пацієнти.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 3405 випадків;
Волинська область — 4929 випадків;
Дніпропетровська область — 1873 випадки;
Донецька область — 1156 випадків;
Житомирська область — 2597 випадків;
Закарпатська область — 6662 випадки;
Запорізька область — 1213 випадків;
Івано-Франківська область — 7290 випадків;
Кіровоградська область — 749 випадків;
м. Київ — 11 172 випадки;
Київська область — 4727 випадків;
Львівська область — 12 631 випадок;
Луганська область — 204 випадки;
Миколаївська область — 893 випадки;
Одеська область — 5408 випадків;
Полтавська область — 594 випадки;
Рівненська область — 8091 випадок;
Сумська область — 1078 випадків;
Тернопільська область — 4116 випадків;
Харківська область — 6849 випадків;
Херсонська область — 321 випадок;
Хмельницька область — 1768 випадків;
Чернівецька область — 8297 випадків;
Черкаська область — 1200 випадків;
Чернігівська область — 1314 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 20 серпня 2020 року до Центру надійшло 2439 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 156 685 повідомлень про підозру на COVID-19.
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