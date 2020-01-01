Найбільше за весь час пандемії: в Україні – 2134 нових випадки коронавірусу за добу, на Волині – 51

Україна встановила черговий добовий антирекорд щодо кількості нових випадків коронавірусу, виявлених за добу. Так, за останню добу в Україні виявили 2134 випадки недуги.Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.Загалом за весь час пандемії на коронавірус в Україні захворіли 98 537 людей.Із цієї кількості випадків 2184 - летальні, 50 441 пацієнт одужав. Загалом провели 1 356 698 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужали 704 пацієнти.Наразі коронавірусна хвороба виявлена:Вінницька область — 3405 випадків;Волинська область — 4929 випадків;Дніпропетровська область — 1873 випадки;Донецька область — 1156 випадків;Житомирська область — 2597 випадків;Закарпатська область — 6662 випадки;Запорізька область — 1213 випадків;Івано-Франківська область — 7290 випадків;Кіровоградська область — 749 випадків;м. Київ — 11 172 випадки;Київська область — 4727 випадків;Львівська область — 12 631 випадок;Луганська область — 204 випадки;Миколаївська область — 893 випадки;Одеська область — 5408 випадків;Полтавська область — 594 випадки;Рівненська область — 8091 випадок;Сумська область — 1078 випадків;Тернопільська область — 4116 випадків;Харківська область — 6849 випадків;Херсонська область — 321 випадок;Хмельницька область — 1768 випадків;Чернівецька область — 8297 випадків;Черкаська область — 1200 випадків;Чернігівська область — 1314 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 20 серпня 2020 року до Центру надійшло 2439 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 156 685 повідомлень про підозру на COVID-19.