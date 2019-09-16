Вбив дружину на очах у дітей: скільки років тюрми дали волинянину
Сьогодні, 10:02
За вбивство 42-річної дружини судили 36-річного мешканця села Кортеліси Ратнівського району.
Нагадаємо, що вдень 19 жовтня 2019 року нетверезий чоловік під час сварки на очах у дітей ударив жінку ножем в серце, завдавши смертельного поранення.
Суд визнав волинянина винним в умисному убивстві (ч.1 ст. 115 КК України) й призначив йому покарання у виді 13 років позбавлення волі.
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Нагадаємо, що вдень 19 жовтня 2019 року нетверезий чоловік під час сварки на очах у дітей ударив жінку ножем в серце, завдавши смертельного поранення.
Суд визнав волинянина винним в умисному убивстві (ч.1 ст. 115 КК України) й призначив йому покарання у виді 13 років позбавлення волі.
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