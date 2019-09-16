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Вбив дружину на очах у дітей: скільки років тюрми дали волинянину

Вбив дружину на очах у дітей: скільки років тюрми дали волинянину
За вбивство 42-річної дружини судили 36-річного мешканця села Кортеліси Ратнівського району.

Нагадаємо, що вдень 19 жовтня 2019 року нетверезий чоловік під час сварки на очах у дітей ударив жінку ножем в серце, завдавши смертельного поранення.

Суд визнав волинянина винним в умисному убивстві (ч.1 ст. 115 КК України) й призначив йому покарання у виді 13 років позбавлення волі.

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Теги: суд, вбивство, дружина
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