Де на Волині за останню добу зафіксували нові випадки коронавірусу





Загалом, станом на 20 серпня в області зареєстрували 4929 випадків COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР. Одужало 3556 осіб. 108 випадків хвороби завершилось летально. Про це



Загалом коронавірусну хворобу виявили:



• м. Луцьк – 1260 (в т.ч. 26 летальних)

• Луцький район – 526 (в т.ч. 6 летальних)

• м. Нововолинськ – 282 ( т.ч. 10 летальних)

• Іваничівський район – 90

• Володимир-Волинський район – 345 ( т.ч. 6 летальних)

• Горохівський район – 231 (в тому числі 2 летальних)

• Камінь-Каширський район – 264 (в т.ч. 9 летальних)

• Ківерцівський район – 508 ( в т.ч. 13 летальних)

• Ковельський район – 430 (в тому числі 11 летальних)

• Локачинський район – 53

• Любомльський район – 66

• Любешівський район – 171 (в тому числі 5 летальних)

• Маневицький район – 247 ( в тому числі 7 летальних)

• Ратнівський район – 200 (в т.ч. 7 летальних)

• Рожищенський район – 66 (в тому числі 2 летальних)

• Старовижівський район – 98 ( в т.ч. 2 летальних)

• Турійський район – 59 ( в тому числі 1 летальний)

• Шацький район – 33 (в тому числі 1 летальний)



За попередню добу надійшло 50 повідомлень про підозру на COVID-19.

По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 28 900 осіб. В тому числі за останню добу обстежено 413 осіб.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За останню добу на Волині зареєстрували 51 новий випадок захворювання на COVID-19. Одужало за добу 37 осіб. Нові випадки виявили: м. Луцьк – 19, Луцький район – 8, Горохівський район – 7, Ковельський район – 5, Володимир- Волинський район – 4, м.Нововолинськ – 2, Маневицький район – 2, Ківерцівський район –1, Рожищенський район - 1, Старовижівський район – 1, Турійський район – 1.Загалом, станом на 20 серпня в області зареєстрували 4929 випадків COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР. Одужало 3556 осіб. 108 випадків хвороби завершилось летально. Про це повідомили на сайті Волинської ОДА.• м. Луцьк – 1260 (в т.ч. 26 летальних)• Луцький район – 526 (в т.ч. 6 летальних)• м. Нововолинськ – 282 ( т.ч. 10 летальних)• Іваничівський район – 90• Володимир-Волинський район – 345 ( т.ч. 6 летальних)• Горохівський район – 231 (в тому числі 2 летальних)• Камінь-Каширський район – 264 (в т.ч. 9 летальних)• Ківерцівський район – 508 ( в т.ч. 13 летальних)• Ковельський район – 430 (в тому числі 11 летальних)• Локачинський район – 53• Любомльський район – 66• Любешівський район – 171 (в тому числі 5 летальних)• Маневицький район – 247 ( в тому числі 7 летальних)• Ратнівський район – 200 (в т.ч. 7 летальних)• Рожищенський район – 66 (в тому числі 2 летальних)• Старовижівський район – 98 ( в т.ч. 2 летальних)• Турійський район – 59 ( в тому числі 1 летальний)• Шацький район – 33 (в тому числі 1 летальний)За попередню добу надійшло 50 повідомлень про підозру на COVID-19.По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 28 900 осіб. В тому числі за останню добу обстежено 413 осіб.

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