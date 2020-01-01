Луцьк отримав 9,5 мільйона гривень на реконструкцію міської лікарні

Луцьк отримав 9,5 мільйона з державного бюджету у рамках субвенціїмісцевим бюджетам на реалізацію проєктів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних округах на 2020 рік.Про це йшлося під час засідання виконавчого комітету міськради сьогодні, 20 серпня.Кошти передадуть управлінню капітального будівництва на реконструкцію основного (лікувального) корпусу комунального підприємства «Луцька міська клінічна лікарня» на проспекті Відродження, 13 у місті Луцьку (реконструкція частини приміщень лікарні під відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги).Окрім того, місто отримало субвенцію в сумі 534 000 гривень з обласного бюджету для вирішення соціально-побутових питань провідних спортсменів у 2020 році.