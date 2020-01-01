Луцький ЦНАП тимчасово не працюватиме через виявлення коронавірусу у працівника
Сьогодні, 10:40
У зв’язку із виявленням коронавірусного захворювання у працівника Центру надання адміністративних послуг у Луцьку прийом відвідувачів до 25 серпня припинили.
Про це інформують на сторінці закладу у facebook.
Зазначається, що відвідувачів, які отримали талони попереднього запису, прийматимуть після відновлення прийому. Про подальші зміни у графіку роботи ЦНАПу повідомлять пізніше.
Також нагадують волинянам про можливість замовлення онлайн-послуг на порталі Дія https://diia.gov.ua/ .
Адміністративні послуги місцевого значення (довідки, копії рішень і т.д.) можна замовити через електронну пошту [email protected] з використання кваліфікованого електронного підпису (детальніше тут http://e-services.volyn.ua/info/news/6790/details…)
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Про це інформують на сторінці закладу у facebook.
Зазначається, що відвідувачів, які отримали талони попереднього запису, прийматимуть після відновлення прийому. Про подальші зміни у графіку роботи ЦНАПу повідомлять пізніше.
Також нагадують волинянам про можливість замовлення онлайн-послуг на порталі Дія https://diia.gov.ua/ .
Адміністративні послуги місцевого значення (довідки, копії рішень і т.д.) можна замовити через електронну пошту [email protected] з використання кваліфікованого електронного підпису (детальніше тут http://e-services.volyn.ua/info/news/6790/details…)
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