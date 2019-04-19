Російський опозиціонер Навальний – у комі в реанімації через отруєння





Про це у Twitter повідомила його прес-секретар Кіра Ярмиш, - пише



Навальному стало зле в літаку, яким той летів до Томська. Через що повітряне судно екстрено посадили в аеропорту Омська.



«Ми припускаємо, що Олексія отруїли чимось, що підмішали в чай. Це було єдине, що він пив зранку. Лікарі кажуть, що токсин швидше всмоктався через гарячу рідину. Зараз Олексій без свідомості», – написала вона.



Речниця пізніше додала, що Навальний перебуває в комі. Невдовзі його під'єднали до апарата штучної вентиляції легень. До лікарні на вимогу штабу викликали поліцію. Результатів аналізу поки немає. «Ухиляння лікарів тільки підтверджує, що це отруєння. Ще дві години тому вони були готові поділитися будь-якою інформацією, а тепер очевидно тягнуть час і не кажуть, що їм відомо», – написала Ярмиш.



У лікарні, за оновленою інформацією, зараз багато поліції.



Медики повідомили про стабільноважкий стан політика, однак про офіційний діагноз, як і про те, чи є загроза життю, досі не відомо.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Російського опозиціонера Олексія Навального госпіталізували з ознаками отруєння.Про це у Twitter повідомила його прес-секретар, - пише УНІАН Навальному стало зле в літаку, яким той летів до Томська. Через що повітряне судно екстрено посадили в аеропорту Омська.«Ми припускаємо, що Олексія отруїли чимось, що підмішали в чай. Це було єдине, що він пив зранку. Лікарі кажуть, що токсин швидше всмоктався через гарячу рідину. Зараз Олексій без свідомості», – написала вона.Речниця пізніше додала, що Навальний перебуває в комі. Невдовзі його під'єднали до апарата штучної вентиляції легень. До лікарні на вимогу штабу викликали поліцію. Результатів аналізу поки немає. «Ухиляння лікарів тільки підтверджує, що це отруєння. Ще дві години тому вони були готові поділитися будь-якою інформацією, а тепер очевидно тягнуть час і не кажуть, що їм відомо», – написала Ярмиш.У лікарні, за оновленою інформацією, зараз багато поліції.Медики повідомили про стабільноважкий стан політика, однак про офіційний діагноз, як і про те, чи є загроза життю, досі не відомо.

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