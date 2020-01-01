Волинянин скоїв самогубство у власному будинку





Про це Інформаційному агентству



Як зазначається, чоловік 1949 року народження, покінчив життя самогубством шляхом повішення. Тіло пенсіонера виявили в будинку за місцем його приживання.



Інформацію підтвердили у пресслужбі волинської поліції, зазначивши, що слідчі, які прибули на місце події, не виявили при огляді слідів насильницької смерті. Тіло відправили на судово-медичну експертизу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Смідин Старовижівського району закінчив життя самогубством 71-річний чоловік.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Як зазначається, чоловік 1949 року народження, покінчив життя самогубством шляхом повішення. Тіло пенсіонера виявили в будинку за місцем його приживання.Інформацію підтвердили у пресслужбі волинської поліції, зазначивши, що слідчі, які прибули на місце події, не виявили при огляді слідів насильницької смерті. Тіло відправили на судово-медичну експертизу.

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