Волинянин скоїв самогубство у власному будинку
Сьогодні, 11:24
У селі Смідин Старовижівського району закінчив життя самогубством 71-річний чоловік.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Як зазначається, чоловік 1949 року народження, покінчив життя самогубством шляхом повішення. Тіло пенсіонера виявили в будинку за місцем його приживання.
Інформацію підтвердили у пресслужбі волинської поліції, зазначивши, що слідчі, які прибули на місце події, не виявили при огляді слідів насильницької смерті. Тіло відправили на судово-медичну експертизу.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Як зазначається, чоловік 1949 року народження, покінчив життя самогубством шляхом повішення. Тіло пенсіонера виявили в будинку за місцем його приживання.
Інформацію підтвердили у пресслужбі волинської поліції, зазначивши, що слідчі, які прибули на місце події, не виявили при огляді слідів насильницької смерті. Тіло відправили на судово-медичну експертизу.
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