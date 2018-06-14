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Помістив у мішок та понівечив швайкою: волинянин жорстоко познущався над собакою

Помістив у мішок та понівечив швайкою: волинянин жорстоко познущався над собакою
В одному із сіл Рожищенського району 52-річний місцевий мешканець помістив собаку у мішок та швайкою понівечив його. Тварина отримала переломи ребер та колото-різані рани.

Пригода трапилася у вівторок ввечері, пише сектор комунікації поліції Волинської області.

Про інцидент у поліцію повідомили місцеві мешканці. Прибувши на місце, поліцейські з’ясували, що чоловік за допомогою швайки хотів розправитися із собакою, але на заваді стали небайдужі громадяни. Правоохоронці разом із черговим ветеринаром оглянули пса. У тварини виявили, зокрема, поломані ребра та колото-різані рани. Знаряддя злочину поліцейські вилучили.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудового розслідування за ч.1 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Травмовану тварину відправили для проведення судово-ветеринарної експертизи. Реабілітацією собаки опікуються небайдужі громадяни.

Триває слідство, під час якого будуть з’ясовані усі обставини кримінального правопорушення. Вирішуєть питання про оголошення підозри зловмиснику у вчиненні інкримінованого злочину.

Санкція статті передбачає від 17 до 51 тис. штрафу або арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Рожищенський район, знущання, собака
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