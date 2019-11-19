Лучанин розшукує власника ВАЗу, який втік з місця аварії





Про це на сторінці у facebook написав ‎користувач



"Доброго дня! 18.08.20 близько 17:35-17:40 на мосту по вул. Данила Галицького сталася ДТП, автомобіль (ВАЗ), що виїхав на зустрічну смугу, покинув місце ДТП, рухаючись в напрямку вул. Ковельської. Можливо хто знає власника цього автомобіля чи був свідком, прошу повідомити (за винагороду)", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку розшукують свідків дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилась 18 серпня на вулиці Данила Галицького.Про це на сторінці у facebook написав ‎користувач Vadym Sylyuk‎. "Доброго дня! 18.08.20 близько 17:35-17:40 на мосту по вул. Данила Галицького сталася ДТП, автомобіль (ВАЗ), що виїхав на зустрічну смугу, покинув місце ДТП, рухаючись в напрямку вул. Ковельської. Можливо хто знає власника цього автомобіля чи був свідком, прошу повідомити (за винагороду)", - йдеться у дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію