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Лучанин розшукує власника ВАЗу, який втік з місця аварії

Лучанин розшукує власника ВАЗу, який втік з місця аварії
У Луцьку розшукують свідків дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилась 18 серпня на вулиці Данила Галицького.

Про це на сторінці у facebook написав ‎користувач Vadym Sylyuk‎.

"Доброго дня! 18.08.20 близько 17:35-17:40 на мосту по вул. Данила Галицького сталася ДТП, автомобіль (ВАЗ), що виїхав на зустрічну смугу, покинув місце ДТП, рухаючись в напрямку вул. Ковельської. Можливо хто знає власника цього автомобіля чи був свідком, прошу повідомити (за винагороду)", - йдеться у дописі.


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Теги: розшук, Луцьк, ВАЗ, аварія
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