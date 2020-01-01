Де на Волині не буде світла у п’ятницю, 21 серпня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 11 серпня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго».З 09:00-16:00. Районна лікарня ветмедицини, міська лікарня ветмедицини, вул. Кобзарська.с. Лобачівка вул. Молодіжна, СГПП Несвіч, Відділ освіти, Церква, ФАП, с. Бережанка, вул. Центральна, Ветеранів, Широка.1. З 09:30 – 15:30. с. Кречів, с. Мовники, с. Осмиловичі.2. З 10:00 – 17:00. с. Кропивщина – повністю.3. З 10:00 – 15:30. с. Риковичі, вул. Центральна і прилеглі.З 09:40-16:00. Школа, ФАП, Будинок Культури, ПП Приймачук Ю.В. (магазин), с. Запруддя, вул. Яблунева, вул. Карасинська, вул. Лесі Українки.З 9:00-17:00. с. Миловиця, ФОП Новак Руслан Ростиславович, с. Миловиця, вул. Миловиця, буд. 21, 23-36, 38а, 38, 39, 41-45, 46, 48, 54, вул. Довженка, буд. (непарні 45-71), (парні 4-8, 12-16, 20, 22), вул. Миловиця, буд. 1-4, 6, 7, 9, 10, 12-15, 18-20, 22, Цуманське споживче товариство Сільська рада Дубище КЗ «Ківерцівський РЦ ПМСД» Церква УПЦ, ФОП Лебідь Олександр Олександрович, ФОП Януль Олександр Олександрович, вул. Шкільна, вул. Шаваріна, вул. Набережна.З 9:00-17:00. Ковельське МТМО, Ковельське Райво, СВК «Надія», Голобське споживче товариство, С/Р Майдан, Вол. дирекція УДППЗ, с. Майдан.З 9:00-17:00. КЗС с. Линів – частково, АТС, ФОП Каліщук, с. Кисилин, вул. 40-річчя Перемоги.1. З 09:00-17:00. АЗС «Лукойл», АЗС «Формула-Ритейл», ФОП Іващенко С.В., ПП Гаврилюк Ю.Р., Житловий кооперитив «Комфорт», ПП Понурко А.С., с. Гаразджа вул. Лісова, Вишнева, Гірська, Зоряна, Шкільна, Сонячна, Новоселів, Прилісна, Підгайна, Селекційна, Незалежності, Світла, Чорновола, Міжрайміське СТ «Волиньгоспторг», Магазин, Лаврівська сільська рада – Амбулаторія, Полонківське споживче товариство - Магазин №1, СГПП «Лаврів» – Склад, ФОП Сікора Р. Р. - Кафе-бар, ФОП Безух П. А. – Млин, с. Лаврів вул. Миру, Першоготравня 1-30.2. З 09:00 – 15:30. ПП Ігнатчук В.П, ФОГ Бомазюк С.Г., ПП Серветник В.В, Сільська Рада с. Боголюби (Школа, Церква, Буд. культури, ФАП, пошта), ПП Грушелевська Л.В., ФОП Гюлазян К.М., ПП Курило А.С, ОК «Криниця», ПП Мандзюк М.П., ж/м «Бам», с. Боголюби вул. Сонячна, 40р Перемоги, Молодіжна, Шевченка, Набережна, Л.Українки, Хутірська, Польова.З 9:00-17:00. с. Світязь школа. дит. Садок, Військова частина 9971, ФОП Печук Ірина Василівна магазин, с. Світязь вул.40 років Перемоги, С. Штунь клуб. відділ зв’язку, контора, Базова станція с. Штунь, с. Радехів, Ставочки, Олеськ, Глинянка, смт. Шацьк вул. Промислова.З 09:00-17:00. Кабельне телебачення, смт. Благодатне, Перемоги 25,27, В.Стуса, 1, поліклініка вул. Перемоги 20, аптека «Сальве» вул. Перемоги 20, Лукашук Наталія Василівна, аптека Волиньфарм вул. Перемоги 20, Сторонська Інна Степанівна, Дитячій центр вул. Перемоги, 15, Смт. Благодатне, вул. Перемоги 20-24, вул. Грушевського 11-29, 14-38.1. З 10.00-16.30. Акціонерне товариство «Оператор Газорозподільної системи «Волиньгаз», «ВФ Україна», «Київстар», НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня – дитячий садок» с. Кортеліси імені Василя Корнелюка, Рожищенський район.2. З 9:00-17:00. с. Пожарки (повністю), с. Підгірне (церква, ФАП, магазини, клуб), вул. Л. Українки, І. Франка, Садова, с.Тристень (повністю), с. Доросині (телятник, корівник, кормоцех, пилорама, тракторна бригада , ветдільниця, лікарня, магазини, с. Кияж (школа), с. Ворончин (ФАП, пилорама), с. Доросині, вул. Фріда, Шкільна, Миру, Л. Українки, с. Кияж, вул. Набережна, Тиха, Миру с. Ворончин, вул. Шкільна, Шевченка, с. Тристень, вул. Шевченка, Воробйова, Озерна, Шкільна, Незалежності, с. Навіз (магазини), вул. Журавлина, Нагірна, Першотравнева, Молодіжна, с. Квітневе (повністю), с. Щурин (повністю), с. Квітневе (повністю), с. Щурин (повністю), с. Навіз (торг. кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку), с. Навіз, вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна, с. Немир (ФАП, контора с/р, клуб, поштове відділення, церква, їдальня, ППМ), с. Немир, вул. Лугова, Шкільна, Молодіжна, Перемоги, с. Уляники, с. Городині, с. Романів (повністю).З 10:00-15:30. ФОП Маринюк В.І. – пункт прийому молока, Луківська с/р – адмінприміщення, ПТУ-22 – гуртожитоу, млин, підсобне господарство, АТС, ФОП Зінюк Т.В. – магази «Атреміда», пошта, школа, кухня, с.м.т. Луків вул. Спортивна, Грушевського, Незалежна, Ляшука, 1-го Травня, І.Франка.