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У Ратнівському районі відкрили нову амбулаторію. ФОТО

У Ратнівському районі відкрили нову амбулаторію. ФОТО
Новенька сучасна амбулаторія на місці старого приміщення ФАПу запрацювала днями у селі Замшани Забродівської ОТГ Ратнівського району.

Про це інформують у Волинській ОДА.

Замшанівську амбулаторію реконструювали з приміщення колишнього ФАПу за кошти субпроєкту «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області».

Вартість робіт склала 5 млн 563 тис. грн. Окрім будівельних робіт, за кошти субпроєкту амбулаторію забезпечили офісними меблями, медичним обладнання та комп’ютерами (ПК, принтери, ноутбуки). Важливо, що при реконструкції також передбачили інклюзивність будівлі для маломобільних груп населення.

Як розповів голова Забродівської ОТГ Микола Калачук, згідно штату в амбулаторії працюватиме один сімейний лікар. Обслуговуватиме заклад орієнтовно 2 тисячі населення з сіл Замшани, Вужиськ, та за бажанням з Видраниці. Сільська рада навіть передбачила житло для сімейного лікаря, адже хочуть аби в амбулаторії працював місцевий, який перебуватиме постійно на місці. Поки що лікар, з яким заключені декларації є, але він приїжджий.

У Ратнівському районі відкрили нову амбулаторію. ФОТО
У Ратнівському районі відкрили нову амбулаторію. ФОТО
У Ратнівському районі відкрили нову амбулаторію. ФОТО
У Ратнівському районі відкрили нову амбулаторію. ФОТО
У Ратнівському районі відкрили нову амбулаторію. ФОТО
У Ратнівському районі відкрили нову амбулаторію. ФОТО
У Ратнівському районі відкрили нову амбулаторію. ФОТО

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Теги: Замшани, амбулаторія
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