На Волині вночі розшукали жінку, яка заблукала у лісі





18 серпня о 18:44 у Старовижівське відділення поліції зателефонувала мешканка села Ковель та розповіла, що її свекруха 1950 року народження заблукала в лісі поблизу сіл Поліське-Брунетівка,



Також заявниця повідомила, що кілька хвилин тому вона спілкувалася зі свекрухою по телефону, яка повідомила, що окрім густого лісу остання нічого не бачить. Просить допомоги поліції.



На вказану подію направили наряд групи реагування патрульної поліції Старовижівського відділення та поліцейського офіцера громади старшого лейтенанта поліції Михайла Антонюка.



В ході проведення пошукових робіт близько 22:00 літню жінку знайшли в болотяному лісовому масиві. Вона перебувала в задовільному стані, медичної допомоги не потребувала.



О 22:54 від тієї ж заявниці надійшло повідомлення на лінію 102, яка виразила щиру подяку працівникам поліції, які знайшли її свекруху та допомогли вибратись з лісу.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Старовижівщині розшукали жінку, яка заблукала в лісі.18 серпня о 18:44 у Старовижівське відділення поліції зателефонувала мешканка села Ковель та розповіла, що її свекруха 1950 року народження заблукала в лісі поблизу сіл Поліське-Брунетівка, пише "Район. Стара Вижівка".Також заявниця повідомила, що кілька хвилин тому вона спілкувалася зі свекрухою по телефону, яка повідомила, що окрім густого лісу остання нічого не бачить. Просить допомоги поліції.На вказану подію направили наряд групи реагування патрульної поліції Старовижівського відділення та поліцейського офіцера громади старшого лейтенанта поліціїВ ході проведення пошукових робіт близько 22:00 літню жінку знайшли в болотяному лісовому масиві. Вона перебувала в задовільному стані, медичної допомоги не потребувала.О 22:54 від тієї ж заявниці надійшло повідомлення на лінію 102, яка виразила щиру подяку працівникам поліції, які знайшли її свекруху та допомогли вибратись з лісу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію