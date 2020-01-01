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На Волині вночі розшукали жінку, яка заблукала у лісі

На Волині вночі розшукали жінку, яка заблукала у лісі
На Старовижівщині розшукали жінку, яка заблукала в лісі.

18 серпня о 18:44 у Старовижівське відділення поліції зателефонувала мешканка села Ковель та розповіла, що її свекруха 1950 року народження заблукала в лісі поблизу сіл Поліське-Брунетівка, пише "Район. Стара Вижівка".

Також заявниця повідомила, що кілька хвилин тому вона спілкувалася зі свекрухою по телефону, яка повідомила, що окрім густого лісу остання нічого не бачить. Просить допомоги поліції.

На вказану подію направили наряд групи реагування патрульної поліції Старовижівського відділення та поліцейського офіцера громади старшого лейтенанта поліції Михайла Антонюка.

В ході проведення пошукових робіт близько 22:00 літню жінку знайшли в болотяному лісовому масиві. Вона перебувала в задовільному стані, медичної допомоги не потребувала.

О 22:54 від тієї ж заявниці надійшло повідомлення на лінію 102, яка виразила щиру подяку працівникам поліції, які знайшли її свекруху та допомогли вибратись з лісу.

На Волині вночі розшукали жінку, яка заблукала у лісі


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Теги: Старовижівщина, розшук, поліція
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