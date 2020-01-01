Перебуває в критичному стані: лучанин зареєстрував петицію про очищення заплави Стиру





Відповідне прохання Сергій Тимчук на сайті Єдина система місцевих петиції.



"Заплава річки Стир в м. Луцьк була створена з метою забезпечення стратегічним запасом води міста, а також заплава мала послугувати рекреаційною зоною, оскільки в місті немає великих водойм", - йдеться у повідомленні.



За словами автора петиції, заплава являється великим нерестовищем для риби. Рибальські організації щосезонно проводять зариблення, але ці зусилля тепер є марні, тому що, на переконня лучанина, рівень мулу вже занадто високий і при меженному (маловоддя) періоді у річці Стир риба там існувати не може. Нерест повноцінно не відбувається.



Він зазначає, наразі заплава Стиру - в критичному стані і продовжує регрес, саме тому просить вживати заходи з її порятунку.



Станом на 20 серпня петицію підписали 63 особи з 300 необхідних.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку зареєстрували петицію про очищення заплави річки Стир, а саме від вулиці Ковельська до вулиці Гнідавська.Відповідне прохання опублікував на сайті Єдина система місцевих петиції."Заплава річки Стир в м. Луцьк була створена з метою забезпечення стратегічним запасом води міста, а також заплава мала послугувати рекреаційною зоною, оскільки в місті немає великих водойм", - йдеться у повідомленні.За словами автора петиції, заплава являється великим нерестовищем для риби. Рибальські організації щосезонно проводять зариблення, але ці зусилля тепер є марні, тому що, на переконня лучанина, рівень мулу вже занадто високий і при меженному (маловоддя) періоді у річці Стир риба там існувати не може. Нерест повноцінно не відбувається.Він зазначає, наразі заплава Стиру - в критичному стані і продовжує регрес, саме тому просить вживати заходи з її порятунку.Станом на 20 серпня петицію підписали 63 особи з 300 необхідних.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію