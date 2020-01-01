Перебуває в критичному стані: лучанин зареєстрував петицію про очищення заплави Стиру
Сьогодні, 12:56
У Луцьку зареєстрували петицію про очищення заплави річки Стир, а саме від вулиці Ковельська до вулиці Гнідавська.
Відповідне прохання опублікував Сергій Тимчук на сайті Єдина система місцевих петиції.
"Заплава річки Стир в м. Луцьк була створена з метою забезпечення стратегічним запасом води міста, а також заплава мала послугувати рекреаційною зоною, оскільки в місті немає великих водойм", - йдеться у повідомленні.
За словами автора петиції, заплава являється великим нерестовищем для риби. Рибальські організації щосезонно проводять зариблення, але ці зусилля тепер є марні, тому що, на переконня лучанина, рівень мулу вже занадто високий і при меженному (маловоддя) періоді у річці Стир риба там існувати не може. Нерест повноцінно не відбувається.
Він зазначає, наразі заплава Стиру - в критичному стані і продовжує регрес, саме тому просить вживати заходи з її порятунку.
Станом на 20 серпня петицію підписали 63 особи з 300 необхідних.
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Відповідне прохання опублікував Сергій Тимчук на сайті Єдина система місцевих петиції.
"Заплава річки Стир в м. Луцьк була створена з метою забезпечення стратегічним запасом води міста, а також заплава мала послугувати рекреаційною зоною, оскільки в місті немає великих водойм", - йдеться у повідомленні.
За словами автора петиції, заплава являється великим нерестовищем для риби. Рибальські організації щосезонно проводять зариблення, але ці зусилля тепер є марні, тому що, на переконня лучанина, рівень мулу вже занадто високий і при меженному (маловоддя) періоді у річці Стир риба там існувати не може. Нерест повноцінно не відбувається.
Він зазначає, наразі заплава Стиру - в критичному стані і продовжує регрес, саме тому просить вживати заходи з її порятунку.
Станом на 20 серпня петицію підписали 63 особи з 300 необхідних.
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