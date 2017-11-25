Лучан запрошують на виставку живопису талановитої художниці
Сьогодні, 13:08
У виставковій залі арт-галереї «Луцьк», що знаходиться на вулиці Богдана Хмельницького, 1, свої творчі роботи представила художниця Іванна Дацюк.
Про йдеться на сайті Луцькради.
Довідка. Іванна Дацюк – народилася у Луцьку. Навчалася у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки на кафедрі декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва.
Улюбленим жанром живопису є портрет, а також графіка (картини, тату), мурали (стінопис), іконопис та розпис храмів. Вона – учасниця 38 виставок у Луцьку, Черкасах, Львові, Івано-Франківську та Києві, авторка 13 персональних виставок. Окремі роботи знаходяться у приватних колекціях України та зарубіжжя.
Виставка триватиме до 31 серпня.
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Про йдеться на сайті Луцькради.
Довідка. Іванна Дацюк – народилася у Луцьку. Навчалася у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки на кафедрі декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва.
Улюбленим жанром живопису є портрет, а також графіка (картини, тату), мурали (стінопис), іконопис та розпис храмів. Вона – учасниця 38 виставок у Луцьку, Черкасах, Львові, Івано-Франківську та Києві, авторка 13 персональних виставок. Окремі роботи знаходяться у приватних колекціях України та зарубіжжя.
Виставка триватиме до 31 серпня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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