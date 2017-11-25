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Лучан запрошують на виставку живопису талановитої художниці

Лучан запрошують на виставку живопису талановитої художниці
У виставковій залі арт-галереї «Луцьк», що знаходиться на вулиці Богдана Хмельницького, 1, свої творчі роботи представила художниця Іванна Дацюк.

Про йдеться на сайті Луцькради.

Довідка. Іванна Дацюк – народилася у Луцьку. Навчалася у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки на кафедрі декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва.

Улюбленим жанром живопису є портрет, а також графіка (картини, тату), мурали (стінопис), іконопис та розпис храмів. Вона – учасниця 38 виставок у Луцьку, Черкасах, Львові, Івано-Франківську та Києві, авторка 13 персональних виставок. Окремі роботи знаходяться у приватних колекціях України та зарубіжжя.

Виставка триватиме до 31 серпня.


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Теги: Іванна Дацюк, виставка
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