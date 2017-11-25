Лучан запрошують на виставку живопису талановитої художниці

У виставковій залі арт-галереї «Луцьк», що знаходиться на вулиці Богдана Хмельницького, 1, свої творчі роботи представила художницяПро йдеться на сайті Луцькради.Іванна Дацюк – народилася у Луцьку. Навчалася у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки на кафедрі декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва.Улюбленим жанром живопису є портрет, а також графіка (картини, тату), мурали (стінопис), іконопис та розпис храмів. Вона – учасниця 38 виставок у Луцьку, Черкасах, Львові, Івано-Франківську та Києві, авторка 13 персональних виставок. Окремі роботи знаходяться у приватних колекціях України та зарубіжжя.Виставка триватиме до 31 серпня.