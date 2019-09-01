На Львівщині у «реабілітаційному центрі» незаконно утримували десятки людей. ФОТО





Людей примусово утримували та «лікували» за гроші, отримані від родичів,



Сьогодні, 20 серпня, слідчі відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості спільно із співробітниками Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми поліції Львівщини за процесуального керівництва прокуратури області провели санкціоновані обшуки в одному з «реабілітаційних центрів», розташованому у приватному будинку в одному з сіл Жовківського району. Також залучалися бійці батальйону особливого призначення поліції Львівщини.



Поліцейські встановили осіб, причетних до незаконної діяльності. Керівниками «реабілітаційного центру» виявилися 40-річний мешканець міста Львова, який безпосередньо здійснював керівництво над персоналом, та 43-річна жінка, яка проживала у закладі та спілкувалася з родичами нарко- і алкозалежних з метою отримання від них грошей.



Також правоохоронці встановили, що керівники закладу не мали жодних дозвільних документів на зайняття такою діяльністю і взагалі не мають стосунку до медичної сфери.



Під час санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили документацію на осіб, які проходили «реабілітацію», гроші, комп’ютерну техніку, а також інші речові докази протиправної діяльності.



«У закладі перебували 17 осіб віком від 19 до 40 років, мешканці Львівської області, а також жителі Києва, Тернополя та Харкова, яких утримували проти власної волі, проводячи примусове «лікування». Самостійно залишити центр вони не могли, оскільки перебували під постійним наглядом персоналу. Дзвінки та розмови по телефону також контролювалися. Вартість перебування одного «пацієнта» складала 10 тисяч гривень на місяць», - повідомив очільник поліції Львівщини, полковник поліції Василь Віконський.



За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст.149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.



Поліція встановлює усіх осіб, причетних до вказаної незаконної діяльності. Досудове розслідування триває.







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