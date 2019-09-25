Відоме ім’я волинського митника, якого судили за те, що він не вказав у декларації сотні тисяч доларів
Сьогодні, 13:41
Волинський митник таємно відкрив рахунки в іноземному банку на сотні тисяч доларів і не задекларував їх. Його визнали винним і присудили штраф.
Відповідний вирок виніс 11 серпня Луцький міськрайонний суд. Про це також інформувала волинська прокуратура, - пише «Сила правди».
Стало відомо, що фігурантом корупційної справи є колишній головний державний інспектор митного поста «Устилуг» Роман Середа.
Роман Середа – уродженець Горохівщини, а нині мешкає в селі Тарасове поблизу Луцька. Йому 46 років, майже половину з яких пропрацював на Волинській митниці. Рік тому він став фігурантом кримінального провадження, відкритого за статтею 366-1 ККУ (декларування недостовірної інформації). Відтак, з митниці його попросили.
У березні 2020-го Роман Середа опублікував оголошення на work.ua, де зазначив, що з травня 2019-го він працював фінансовим директором у будівельній фірмі «Sebo Construction sp.z o.o.» у місті Лодзь Республіки Польща. Тобто принаймні 4 місяці він поєднував службу на Волинській митниці і керівництво польською компанією.
Попався митник на інтернаціональних оборудках.
У 2016 році Роман Середа відкрив на своє ім’я рахунок в Alior Bank SA у Любліні Республіки Польща і спершу поклав туди 180 тисяч доларів США. Через кілька місяців він поповнив рахунок на ще 79 600 доларів. Згодом він вирішив відкрити у тому ж банку строковий депозит і перекинув туди з основного рахунку 30 тисяч доларів.
Відповідно до курсу Національного банку України на кінець 2016 року Середа зберігав в Alior Bank суму еквівалентну 6 мільйонам 235 тисячам 73,92 гривням. Ці кошти службовець не відобразив у своїй декларації за 2016 рік.
Наступного року «фінансист» продовжив класти гроші під відсотки у польський банк. На кінець року на рахунках волинського митника лежало 108 тисяч 943 долари США, що відповідно до курсу Національного банку України становить 3 мільйони 57 тисяч 745 грн. І цих активів ви не знайдете в декларації службовця за 2017-й рік.
Разом з тим, слідство чомусь оминуло увагою той факт, що кордон Роман Середа перетинав на автівках, які також ніколи не декларував. Протягом 2016-2017-го він кілька разів поспіль їздив до Польщі за кермом Nissan Murano і один раз – на Infiniti QX56.
У суді митник своєї провини не визнав. Сказав, що відкрити рахунки його попросив знайомий поляк, який також є держслужбовцем.
«Допитаний в судовому засіданні обвинувачений Роман Середа свою вину за ст.366-1 КК України не визнав. Суду дав показання про те, що у січні 2016 року його товариш (поляк на ім`я ОСОБА_2 , повністю назвати анкетні дані якого не може) надав йому кошти для зберігання, оскільки був держслужбовцем та самостійно цього зробити не міг. Про надання коштів (право на користування ними) складалося відповідне доручення. Доступ до рахунків він мав (у електронному форматі) та теоретично мав змогу ними користуватись, але цього не робив. З вищевказаною метою він на своє ім`я відкрив рахунок у банку в Республіці Польща та поклав надані йому знайомим кошти. При цьому, він особисто у банку надавав та заповнював весь пакет документів, необхідних для їх відкриття. В грудні 2016 року вказаний товариш (який, як і він, мав доступ: логін і пароль до рахунку в банку) повідомив, що кошти необхідно вивести на його фірму. 31.12.2016 він, за вказівкою останнього, перевів кошти (відбулась трансакція з його рахунку) на СПЗО «Маг Буд», а в січні 2017 року – вони були повернуті (зробив зворотну трансакцію). Така ж процедура була проведена і 31.12.2017 року – повернення (зворотня трансакція) січень 2018 року. Для чого було проводити такі трансакції він не запитував, оскільки кошти йому не належали», – йдеться в судовому вироку.
Недекларування активів митник також хотів списати на третю особу, якій нібито доручав заповнення власних декларацій.
Попри це Романа Середу визнали винним. Луцький міськрайонний суд в особі судді Алли Полюшко виніс вирок, яким постановив стягнути з ексмитника 51 тисячу гривень штрафу і позбавити його можливості три роки обіймати посади в митних органах.
Вирок набуде чинності через місяць після проголошення, якщо його не оскаржуватимуть в апеляційній інстанції.
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Відповідний вирок виніс 11 серпня Луцький міськрайонний суд. Про це також інформувала волинська прокуратура, - пише «Сила правди».
Стало відомо, що фігурантом корупційної справи є колишній головний державний інспектор митного поста «Устилуг» Роман Середа.
Роман Середа – уродженець Горохівщини, а нині мешкає в селі Тарасове поблизу Луцька. Йому 46 років, майже половину з яких пропрацював на Волинській митниці. Рік тому він став фігурантом кримінального провадження, відкритого за статтею 366-1 ККУ (декларування недостовірної інформації). Відтак, з митниці його попросили.
У березні 2020-го Роман Середа опублікував оголошення на work.ua, де зазначив, що з травня 2019-го він працював фінансовим директором у будівельній фірмі «Sebo Construction sp.z o.o.» у місті Лодзь Республіки Польща. Тобто принаймні 4 місяці він поєднував службу на Волинській митниці і керівництво польською компанією.
Попався митник на інтернаціональних оборудках.
У 2016 році Роман Середа відкрив на своє ім’я рахунок в Alior Bank SA у Любліні Республіки Польща і спершу поклав туди 180 тисяч доларів США. Через кілька місяців він поповнив рахунок на ще 79 600 доларів. Згодом він вирішив відкрити у тому ж банку строковий депозит і перекинув туди з основного рахунку 30 тисяч доларів.
Відповідно до курсу Національного банку України на кінець 2016 року Середа зберігав в Alior Bank суму еквівалентну 6 мільйонам 235 тисячам 73,92 гривням. Ці кошти службовець не відобразив у своїй декларації за 2016 рік.
Наступного року «фінансист» продовжив класти гроші під відсотки у польський банк. На кінець року на рахунках волинського митника лежало 108 тисяч 943 долари США, що відповідно до курсу Національного банку України становить 3 мільйони 57 тисяч 745 грн. І цих активів ви не знайдете в декларації службовця за 2017-й рік.
Разом з тим, слідство чомусь оминуло увагою той факт, що кордон Роман Середа перетинав на автівках, які також ніколи не декларував. Протягом 2016-2017-го він кілька разів поспіль їздив до Польщі за кермом Nissan Murano і один раз – на Infiniti QX56.
У суді митник своєї провини не визнав. Сказав, що відкрити рахунки його попросив знайомий поляк, який також є держслужбовцем.
«Допитаний в судовому засіданні обвинувачений Роман Середа свою вину за ст.366-1 КК України не визнав. Суду дав показання про те, що у січні 2016 року його товариш (поляк на ім`я ОСОБА_2 , повністю назвати анкетні дані якого не може) надав йому кошти для зберігання, оскільки був держслужбовцем та самостійно цього зробити не міг. Про надання коштів (право на користування ними) складалося відповідне доручення. Доступ до рахунків він мав (у електронному форматі) та теоретично мав змогу ними користуватись, але цього не робив. З вищевказаною метою він на своє ім`я відкрив рахунок у банку в Республіці Польща та поклав надані йому знайомим кошти. При цьому, він особисто у банку надавав та заповнював весь пакет документів, необхідних для їх відкриття. В грудні 2016 року вказаний товариш (який, як і він, мав доступ: логін і пароль до рахунку в банку) повідомив, що кошти необхідно вивести на його фірму. 31.12.2016 він, за вказівкою останнього, перевів кошти (відбулась трансакція з його рахунку) на СПЗО «Маг Буд», а в січні 2017 року – вони були повернуті (зробив зворотну трансакцію). Така ж процедура була проведена і 31.12.2017 року – повернення (зворотня трансакція) січень 2018 року. Для чого було проводити такі трансакції він не запитував, оскільки кошти йому не належали», – йдеться в судовому вироку.
Недекларування активів митник також хотів списати на третю особу, якій нібито доручав заповнення власних декларацій.
Попри це Романа Середу визнали винним. Луцький міськрайонний суд в особі судді Алли Полюшко виніс вирок, яким постановив стягнути з ексмитника 51 тисячу гривень штрафу і позбавити його можливості три роки обіймати посади в митних органах.
Вирок набуде чинності через місяць після проголошення, якщо його не оскаржуватимуть в апеляційній інстанції.
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