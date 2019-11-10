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На Західній Україні на вихідні прогнозують сильні дощі

На Західній Україні на вихідні прогнозують сильні дощі
На вихідних 22-23 серпня в більшості регіонів України очікується тепла і сонячна погода, у західних областях місцями пройдуть сильні дощі.

Про це повідомляє "Уніан".

У суботу, 22 серпня, у більшості регіонів України очікується тепла і сонячна погода, температура вдень підніметься до +23...+28 градусів. Спекотніше буде тільки на півдні країни - там стовпчики термометрів піднімуться до +30 градусів, тут же пройдуть зливи з грозами.

У неділю, 23 серпня, дощів в Україні не очікується. Температура вдень на сході до +27 градусів, на півдні - до +29. У західних областях стовпчики термометрів піднімуться до +28 градусів, у північних - до +26. У центрі вдень очікується до +28 градусів.

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Теги: дощі, західні області, Україна
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