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Як у Володимирі святкуватимуть День Незалежності в умовах карантину. ПРОГРАМА ЗАХОДІВ

Як у Володимирі святкуватимуть День Незалежності в умовах карантину. ПРОГРАМА ЗАХОДІВ
Попри карантинні обмеження у Володимирі-Волинському заплановані заходи на День Державного Прапора та День Незалежності здебільшого пройдуть онлайн.

Про це йдеться на сайті Володимира-Волинської міськради.

Програма заходів

20 серпня

Майстер-клас «Зроби своїми руками». Бібліотека для дітей.
Віртуальна вікторина «Україна в боротьбі за Незалежність». Історичний музей.
Презентація книжкової виставки-літературного екскурсу до Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України «Ти прекрасна, Україно, нашого народу дім». Бібліотека для дорослих.

21 серпня

Вручення Грамот та Подяк міського голови і відзнак державного й обласного рівнів.
Онлайн-фотопроєкт по визначних пам’ятках міста «Володимир: минуле і сьогодення». АДІКЗ «Стародавній Володимир», відділ культури та туризму виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради.

23 серпня

Урочисте підняття Державного Прапора України (парк Слов’янський).
Інтернет-мандри «Україна унікальна, Україна надзвичайна». Бібліотека для дітей.
Свято дитячого малюнка «Малюємо в кольорах прапора» (площа Героїв).

24 серпня

Відеопривітання міського голови Петра Саганюка з Днем Незалежності України (Володимир-Волинський. Офіційна сторінка міста, сторінка у мережі Фейсбук).
Онлайн-флешмоб «Відкривайте для себе Україну разом з нами». КМЦ.
Онлайн-привітання від ровесників Незалежності (Володимир-Волинський. Офіційна сторінка міста, сторінка КМЦ у фейсбук).

25 серпня

Підсумки онлайн-фотоконкурсу «Дитяча планета» (Володимир-Волинський. Офіційна сторінка міста).
Також з 22 по 24 серпня (о 21:00) мешканці міста зможуть переглядати фільми під відкритим небом у парку “Слов’янський”. Сеанси будуть проводитись за сприятливої погоди та з дотриманням усіх карантинних норм. Організатори заходу – культурно-мистецький центр.

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Теги: День Незалежності, програма заходів, Володимир
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