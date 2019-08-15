Як у Володимирі святкуватимуть День Незалежності в умовах карантину. ПРОГРАМА ЗАХОДІВ





Про це



Програма заходів



20 серпня



Майстер-клас «Зроби своїми руками». Бібліотека для дітей.

Віртуальна вікторина «Україна в боротьбі за Незалежність». Історичний музей.

Презентація книжкової виставки-літературного екскурсу до Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України «Ти прекрасна, Україно, нашого народу дім». Бібліотека для дорослих.



21 серпня



Вручення Грамот та Подяк міського голови і відзнак державного й обласного рівнів.

Онлайн-фотопроєкт по визначних пам’ятках міста «Володимир: минуле і сьогодення». АДІКЗ «Стародавній Володимир», відділ культури та туризму виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради.



23 серпня



Урочисте підняття Державного Прапора України (парк Слов’янський).

Інтернет-мандри «Україна унікальна, Україна надзвичайна». Бібліотека для дітей.

Свято дитячого малюнка «Малюємо в кольорах прапора» (площа Героїв).



24 серпня



Відеопривітання міського голови Петра Саганюка з Днем Незалежності України (Володимир-Волинський. Офіційна сторінка міста, сторінка у мережі Фейсбук).

Онлайн-флешмоб «Відкривайте для себе Україну разом з нами». КМЦ.

Онлайн-привітання від ровесників Незалежності (Володимир-Волинський. Офіційна сторінка міста, сторінка КМЦ у фейсбук).



25 серпня



Підсумки онлайн-фотоконкурсу «Дитяча планета» (Володимир-Волинський. Офіційна сторінка міста).

Також з 22 по 24 серпня (о 21:00) мешканці міста зможуть переглядати фільми під відкритим небом у парку “Слов’янський”. Сеанси будуть проводитись за сприятливої погоди та з дотриманням усіх карантинних норм. Організатори заходу – культурно-мистецький центр.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Попри карантинні обмеження у Володимирі-Волинському заплановані заходи на День Державного Прапора та День Незалежності здебільшого пройдуть онлайн.Про це йдеться на сайті Володимира-Волинської міськради.Програма заходівМайстер-клас «Зроби своїми руками». Бібліотека для дітей.Віртуальна вікторина «Україна в боротьбі за Незалежність». Історичний музей.Презентація книжкової виставки-літературного екскурсу до Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України «Ти прекрасна, Україно, нашого народу дім». Бібліотека для дорослих.Вручення Грамот та Подяк міського голови і відзнак державного й обласного рівнів.Онлайн-фотопроєкт по визначних пам’ятках міста «Володимир: минуле і сьогодення». АДІКЗ «Стародавній Володимир», відділ культури та туризму виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради.Урочисте підняття Державного Прапора України (парк Слов’янський).Інтернет-мандри «Україна унікальна, Україна надзвичайна». Бібліотека для дітей.Свято дитячого малюнка «Малюємо в кольорах прапора» (площа Героїв).Відеопривітання міського голови Петра Саганюка з Днем Незалежності України (Володимир-Волинський. Офіційна сторінка міста, сторінка у мережі Фейсбук).Онлайн-флешмоб «Відкривайте для себе Україну разом з нами». КМЦ.Онлайн-привітання від ровесників Незалежності (Володимир-Волинський. Офіційна сторінка міста, сторінка КМЦ у фейсбук).Підсумки онлайн-фотоконкурсу «Дитяча планета» (Володимир-Волинський. Офіційна сторінка міста).Також з 22 по 24 серпня (о 21:00) мешканці міста зможуть переглядати фільми під відкритим небом у парку “Слов’янський”. Сеанси будуть проводитись за сприятливої погоди та з дотриманням усіх карантинних норм. Організатори заходу – культурно-мистецький центр.

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