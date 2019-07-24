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Адміністрацію магазину у Луцьку змусили прибрати сміття біля закладу. ФОТО

Адміністрацію магазину у Луцьку змусили прибрати сміття біля закладу. ФОТО
Небайдужі громадяни звернулися до департаменту муніципальної варти Луцької міської ради щодо засмічення прилеглої території біля магазину "АВС" по бульвару Дружби Народів, 10.

Про це йдеться на сторінці департаменту мунварти Луцької міської ради у facebook.

Під час розгляду звернення був підтверджений вказаний факт та виданий припис адміністрації магазину на прибирання прилеглої території.

Станом на 17 серпня територія прибрана та приведена до належного стану.

Повідомляють усіх суб'єктів господарювання, що згідно з правилами благоустрою міста Луцька, допущення засмічення, забруднення прилеглих/закріплених територій тягне за собою адміністративну відповідальність за порушення ст. 152 КУпАП у вигляді штрафу в розмірі від 850-1700 грн.

Адміністрацію магазину у Луцьку змусили прибрати сміття біля закладу. ФОТО
Адміністрацію магазину у Луцьку змусили прибрати сміття біля закладу. ФОТО

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Теги: Луцьк, магазин, сміття, звернення
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