Адміністрацію магазину у Луцьку змусили прибрати сміття біля закладу. ФОТО





Про це



Під час розгляду звернення був підтверджений вказаний факт та виданий припис адміністрації магазину на прибирання прилеглої території.



Станом на 17 серпня територія прибрана та приведена до належного стану.



Повідомляють усіх суб'єктів господарювання, що згідно з правилами благоустрою міста Луцька, допущення засмічення, забруднення прилеглих/закріплених територій тягне за собою адміністративну відповідальність за порушення ст. 152 КУпАП у вигляді штрафу в розмірі від 850-1700 грн.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Небайдужі громадяни звернулися до департаменту муніципальної варти Луцької міської ради щодо засмічення прилеглої території біля магазину "АВС" по бульвару Дружби Народів, 10.Про це йдеться на сторінці департаменту мунварти Луцької міської ради у facebook.Під час розгляду звернення був підтверджений вказаний факт та виданий припис адміністрації магазину на прибирання прилеглої території.Станом на 17 серпня територія прибрана та приведена до належного стану.Повідомляють усіх суб'єктів господарювання, що згідно з правилами благоустрою міста Луцька, допущення засмічення, забруднення прилеглих/закріплених територій тягне за собою адміністративну відповідальність за порушення ст. 152 КУпАП у вигляді штрафу в розмірі від 850-1700 грн.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію