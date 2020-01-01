«На всі проблеми у нововолинській лікарні вже десятиліттями – нуль реакції», – Гузь





Однак ні міська влада, ні адміністрація закладу жодним чином не реагують на лікарів або представників громадськості, які тим чи іншим чином піднімають питання кричущих порушень у закладі.



Зокрема, говорили про це і в проекті «Нововолинськ LIVE» народний депутат України Ігор Гузь, кандидат на посаду Нововолинського міського голови Борис Карпус та депутат Нововолинської міської ради, лікар-хірург Магомед Магомаєв. Трансляція відбувалася на



Нагадаємо, нещодавно з публічною заявою щодо порушень усіх заходів безпеки щодо запобігання поширенню COVID-19 у Нововолинську виступив Магомед Магомаєв. Він розповів про те, що у лікарні на приймальному відділенні разом з іншими хворими госпіталізують і пацієнтів з підозрою. Зараз біля ізольованого реанімаційного відділення розпочали ремонтні роботи. Тож тепер і робітники, і медперсонал, і всі пацієнти, не лише з підозрою на інфекцію, усі вони пересікаються разом в одному приміщенні.



«Складається таке враження, що все робиться для того, аби розповсюдити інфекцію у місті», - наголосив лікар.



Також він розповів, що наразі у закладі дуже гостро стоїть питання нестачі масок, рушників, рукавичок та дезінфікуючих засобів. Дійшло до того, що хірурги змушені самі собі купувати ці речі.



«Постає питання: куди пішли ті гроші, які міська рада виділила на протидію ковід-інфекції? Бо це ж таки немаленька сума - майже 11 мільйонів гривень», - каже Магомед Магомаєв та зізнається, що якщо медики розпочинають обурюватися із цього приводу відкрито, то натикаються на хамське до себе ставлення.



Через те у Нововолинській ЦМЛ зараз дуже гостро стоїться питання нестачі кадрів. А лікарям, які є, доводиться на одну зарплату працювати за двох-трьох.



«Коли ж на роботу приходить молодий працівник, то йому створюються такі умови, після яких він просто розвертається і йде», - зізнається Магомед Магомаєв та додає, що уже зараз медичні працівники бояться говорити про всі свої проблеми відкрито, тому закликає колег не мовчати, розповідати про реальний стан справ, щоб це можна було якось змінити.



«На жаль, на ці всі проблеми, що існують у Нововолинській лікарні, вже десятиліттями нуль реакції. Ні міський голова, ні його заступники, ні головний лікар – жодним чином ніхто ніяк не реагує», - сказав народний депутат Ігор Гузь. – У випадку спільної перемоги нашої команди на виборах 25 жовтня, пан Мороз – теперішній головний лікар – не буде обіймати цієї посади. Адже ця людина і так керує установою з середини 80-х років. Ця людина стала залізобетонною. Вона не чує критики, не бачить розвитку. А цьому прийшов час покласти край».



Парламентар також запевнив, що уже найближчим часом оформить звернення до всіх інстанцій, у тому числі і до Міністра охорони здоров’я пана Степанова, прокуратури та інших, щоб цій ситуації таки можна було зарадити.



«Тому я закликаю всіх, передусім, лікарів – не мовчати, почати про проблеми говорити відкрито. А ми не дамо нікого образити, принизити чи шантажувати», - додав Ігор Гузь.



На завершення кандидат на посаду Нововолинського міського голови Борис Карпус розповів, яким чином буде обиратися новий керівник міської лікарні. На його переконання, це має бути тільки відкритий конкурс. Адже це дозволить знайти людину, яка дійсно вболіватиме за розвиток закладу та допомагатиме лікарям розвиватися у професійному плану, щоб вони не дивилися у бік Польщі чи закордону, а думали про те, як допомогти пацієнтам.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Хамство, ставлення до людей як до бидла, корупція, а з недавніх пір ще й порушення усіх засобів безпеки щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції у місті – такими є реалії сьогодення Нововолинської центральної міської лікарні.Однак ні міська влада, ні адміністрація закладу жодним чином не реагують на лікарів або представників громадськості, які тим чи іншим чином піднімають питання кричущих порушень у закладі.Зокрема, говорили про це і в проекті «Нововолинськ LIVE» народний депутат України, кандидат на посаду Нововолинського міського головита депутат Нововолинської міської ради, лікар-хірург. Трансляція відбувалася на сторінці Бориса Карпуса Нагадаємо, нещодавно з публічною заявою щодо порушень усіх заходів безпеки щодо запобігання поширенню COVID-19 у Нововолинську виступив Магомед Магомаєв. Він розповів про те, що у лікарні на приймальному відділенні разом з іншими хворими госпіталізують і пацієнтів з підозрою. Зараз біля ізольованого реанімаційного відділення розпочали ремонтні роботи. Тож тепер і робітники, і медперсонал, і всі пацієнти, не лише з підозрою на інфекцію, усі вони пересікаються разом в одному приміщенні.«Складається таке враження, що все робиться для того, аби розповсюдити інфекцію у місті», - наголосив лікар.Також він розповів, що наразі у закладі дуже гостро стоїть питання нестачі масок, рушників, рукавичок та дезінфікуючих засобів. Дійшло до того, що хірурги змушені самі собі купувати ці речі.«Постає питання: куди пішли ті гроші, які міська рада виділила на протидію ковід-інфекції? Бо це ж таки немаленька сума - майже 11 мільйонів гривень», - каже Магомед Магомаєв та зізнається, що якщо медики розпочинають обурюватися із цього приводу відкрито, то натикаються на хамське до себе ставлення.Через те у Нововолинській ЦМЛ зараз дуже гостро стоїться питання нестачі кадрів. А лікарям, які є, доводиться на одну зарплату працювати за двох-трьох.«Коли ж на роботу приходить молодий працівник, то йому створюються такі умови, після яких він просто розвертається і йде», - зізнається Магомед Магомаєв та додає, що уже зараз медичні працівники бояться говорити про всі свої проблеми відкрито, тому закликає колег не мовчати, розповідати про реальний стан справ, щоб це можна було якось змінити.«На жаль, на ці всі проблеми, що існують у Нововолинській лікарні, вже десятиліттями нуль реакції. Ні міський голова, ні його заступники, ні головний лікар – жодним чином ніхто ніяк не реагує», - сказав народний депутат Ігор Гузь. – У випадку спільної перемоги нашої команди на виборах 25 жовтня, пан– теперішній головний лікар – не буде обіймати цієї посади. Адже ця людина і так керує установою з середини 80-х років. Ця людина стала залізобетонною. Вона не чує критики, не бачить розвитку. А цьому прийшов час покласти край».Парламентар також запевнив, що уже найближчим часом оформить звернення до всіх інстанцій, у тому числі і до Міністра охорони здоров’я пана, прокуратури та інших, щоб цій ситуації таки можна було зарадити.«Тому я закликаю всіх, передусім, лікарів – не мовчати, почати про проблеми говорити відкрито. А ми не дамо нікого образити, принизити чи шантажувати», - додав Ігор Гузь.На завершення кандидат на посаду Нововолинського міського голови Борис Карпус розповів, яким чином буде обиратися новий керівник міської лікарні. На його переконання, це має бути тільки відкритий конкурс. Адже це дозволить знайти людину, яка дійсно вболіватиме за розвиток закладу та допомагатиме лікарям розвиватися у професійному плану, щоб вони не дивилися у бік Польщі чи закордону, а думали про те, як допомогти пацієнтам.

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