Мешканець Закарпаття обікрав волинянина на понад 2 мільйони гривень: його спільник – досі у розшуку
Сьогодні, 15:55
21-річний житель одного з сіл Тячівського району Закарпатської області, якого обвинувачують у вчиненні за попередньою змовою групою осіб крадіжки в особливо великих розмірах, поєднаної із проникненням у житло, постане перед судом.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Слідство встановило, що 5 травня 2019 року молодик разом зі спільником проник в оселю підприємця у Горохові та викрав сейф із ювелірними виробами й грішми (400 тис. гривень та 50 тис. доларів), спричинивши потерпілому матеріальну шкоду на понад 2,3 мільйона гривень.
Зловмисника затримали через рік у Закарпатській області. Невдовзі він постане перед судом.
Спільник обвинуваченого перебуває у розшуку.
Зауважимо, що за вчинення такого злочину санкцією ч.5 ст. 185 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Слідство встановило, що 5 травня 2019 року молодик разом зі спільником проник в оселю підприємця у Горохові та викрав сейф із ювелірними виробами й грішми (400 тис. гривень та 50 тис. доларів), спричинивши потерпілому матеріальну шкоду на понад 2,3 мільйона гривень.
Зловмисника затримали через рік у Закарпатській області. Невдовзі він постане перед судом.
Спільник обвинуваченого перебуває у розшуку.
Зауважимо, що за вчинення такого злочину санкцією ч.5 ст. 185 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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