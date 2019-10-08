Мешканець Закарпаття обікрав волинянина на понад 2 мільйони гривень: його спільник – досі у розшуку

21-річний житель одного з сіл Тячівського району Закарпатської області, якого обвинувачують у вчиненні за попередньою змовою групою осіб крадіжки в особливо великих розмірах, поєднаної із проникненням у житло, постане перед судом.Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.Слідство встановило, що 5 травня 2019 року молодик разом зі спільником проник в оселю підприємця у Горохові та викрав сейф із ювелірними виробами й грішми (400 тис. гривень та 50 тис. доларів), спричинивши потерпілому матеріальну шкоду на понад 2,3 мільйона гривень.Зловмисника затримали через рік у Закарпатській області. Невдовзі він постане перед судом.Спільник обвинуваченого перебуває у розшуку.Зауважимо, що за вчинення такого злочину санкцією ч.5 ст. 185 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.