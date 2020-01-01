У місті на Волині горів гараж
Сьогодні, 16:04
У Володимирі-Волинському на вулиці Академіка Глушкова горів гараж.
Зазначається, що повідомлення про загорання до рятувальників надійшло
19 серпня о 21:40, - інформує У ДСНС України у Волинській області.
Пожежу ліквідували о 22:05. Травмованих та загиблих немає. Імовірно, пожежа трапилася внаслідок необережного поводження з вогнем.
Головне фото – ілюстративне.
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Зазначається, що повідомлення про загорання до рятувальників надійшло
19 серпня о 21:40, - інформує У ДСНС України у Волинській області.
Пожежу ліквідували о 22:05. Травмованих та загиблих немає. Імовірно, пожежа трапилася внаслідок необережного поводження з вогнем.
Головне фото – ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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