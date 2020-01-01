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У місті на Волині горів гараж

У місті на Волині горів гараж
У Володимирі-Волинському на вулиці Академіка Глушкова горів гараж.

Зазначається, що повідомлення про загорання до рятувальників надійшло
19 серпня о 21:40, - інформує У ДСНС України у Волинській області.

Пожежу ліквідували о 22:05. Травмованих та загиблих немає. Імовірно, пожежа трапилася внаслідок необережного поводження з вогнем.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: гараж, пожежа, Володимир
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