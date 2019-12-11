вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Викрили волинянина, який у теплиці вирощував коноплю. ФОТО

Викрили волинянина, який у теплиці вирощував коноплю. ФОТО
У Локачинському районі на території домогосподарства 59-річного жителя виявили незаконний посів конопель.

Для вирощування забороненої культури чоловік облаштував теплицю - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Рослини правоохоронці вилучили та направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

За фактом незаконного посіву або вирощування конопель поліція розпочала кримінальне провадження. Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років обмеження волі. Триває слідство.

Викрили волинянина, який у теплиці вирощував коноплю. ФОТО
Викрили волинянина, який у теплиці вирощував коноплю. ФОТО
Викрили волинянина, який у теплиці вирощував коноплю. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: конопля, посів, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцьк святкуватиме День міста два дні
На Волині за три дні різко зросла завантаженість «коронавірусних» ліжок в лікарнях
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Києві чоловік після сварки з дружиною підпалив магазин та вистрибнув з 7-го поверху. ВІДЕО
Сьогодні, 17:08
«На всі проблеми у нововолинській лікарні вже десятиліттями – нуль реакції», – Гузь
Сьогодні, 16:58
Викрили волинянина, який у теплиці вирощував коноплю. ФОТО
Сьогодні, 16:42
У патрульній поліції заперечили вину службового автомобіля у аварії на Рівненській
Сьогодні, 16:24
Волинським випускникам, які склали ЗНО на 200 балів, подарували планшети
Сьогодні, 16:22
Схожі новини
У Луцькому районі поліція виявила плантацію конопель. ФОТО У Луцькому районі поліція виявила плантацію конопель. ФОТО
23 липень, 15:24
На городах волинян поліцейські знайшли мак і коноплю. ФОТО На городах волинян поліцейські знайшли мак і коноплю. ФОТО
26 червень, 11:07
Судили пенсіонерку, яка вирощувала на Волині коноплі для власної потреби Судили пенсіонерку, яка вирощувала на Волині коноплі для власної потреби
11 грудень, 2019, 14:54
Волинянин вирощував на городі коноплю: кущі вилучили Волинянин вирощував на городі коноплю: кущі вилучили
07 серпень, 2019, 16:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Авто з аукціону – вигідно і надійно: як у «Cars from USA» допомагають здійснювати «українські мрії»*
19 серпень, 16:32
 1
Луцьк святкуватиме День міста два дні
Сьогодні, 17:40
 0
У Луцьку зіткнулися BMW та мікроавтобус. ФОТО
Сьогодні, 17:38
 0
За шахрайство поліція розшукує 49-річного лучанина
Сьогодні, 17:16
 0
Показали, якими були відомі волиняни в дитинстві. ФОТО
Сьогодні, 17:10
 0
Медіа
відео
1/8