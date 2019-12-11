Викрили волинянина, який у теплиці вирощував коноплю. ФОТО





Для вирощування забороненої культури чоловік облаштував теплицю - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.



Рослини правоохоронці вилучили та направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.



За фактом незаконного посіву або вирощування конопель поліція розпочала кримінальне провадження. Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років обмеження волі. Триває слідство.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Локачинському районі на території домогосподарства 59-річного жителя виявили незаконний посів конопель.Для вирощування забороненої культури чоловік облаштував теплицю - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Рослини правоохоронці вилучили та направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.За фактом незаконного посіву або вирощування конопель поліція розпочала кримінальне провадження. Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років обмеження волі. Триває слідство.

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