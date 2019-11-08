Показали, якими були відомі волиняни в дитинстві. ФОТО





Саме з цієї нагоди



Ірина Вахович



Голова Волинської обласної ради. У минулому – завідувачка кафедри фінансів Луцького НТУ. З 2015 року стала депутатом Волинської облради від фракції УКРОП, згодом очолила бюджетну комісію. З липня 2019 обрана головою обласної ради. На цій світлині Ірина Вахович – на руках у мами, їй тут 9 місяців.







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Андрій Разумовський



Генеральний директор однієї з провідних будівельних компаній Волині – БК «Інвестор». У минулому – депутат Луцької міської ради.







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Ірина Пасічник



Представниця бренду Andre Tan у Луцьку Ірина Пасічник. Уже більше 5 років директорка магазину Andre Tan у Луцьку, успішна бізнеследі.







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Юлія Євпак



Власниця бутікової консалтингової компанії «PRO Business Hub» (Lutsk). У минулому – громадська діячка, волонтерка, начальниця відділу менеджменту та креативних індустрій Луцької міськради. На світлині з дитинства Юлія – на руках у тата, їй тут 3 роки.







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Владика Михаїл



Митрополит Луцький та Волинський, архієрей ПЦУ, український релігійний діяч.У миру – Тимофій Зінкевич.







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Вячеслав Рубльов



Народний депутат України, обраний до парламенту в 2019-му представляти інтереси 20 округу, що на Волині. У ВРУ – член фракції «Слуга народу». У минулому – депутат Волинської обласної ради, керівник облосередку партії УКРОП. На цьому фото йому – 5 років.







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Оксана Струк



Співзасновниця луцького приватного дошкільного навчального закладу Сімейна академія «Плай». У минулому - викладачка кафедри прикладної лінгвістики СНУ ім. Лесі Українки.







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Володимир Бондар



Депутат Волинської обласної ради, лідер депгрупи «Патріоти Волині». У минулому – народний депутат, голова Волинської ОДА, заступник керівника Держлісагентства України.







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Олександр Князєв



Бізнесмен, відомий луцький забудовник. Один із засновників ЖК «Сімейна фортеця». На дитячому фото йому 12 років.







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Анна Данильчук



Доцентка СНУ ім. Лесі Українки, експертка ради «Мережі та аудиторії» Українського культурного фонду, авторка та блогерка газети «День».







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Валерій Стернійчук



Народний депутат, обраний до парламенту за писком партії «Слуга народу». Керівник облосередку цієї ж партії на Волині. У минулому кавеенник, івент-менеджер. На цій дитчій світлині йому – 4 роки.







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Михайло Імберовський



Голова бюджетної комісії Волинської обласної ради. Підприємець. Обраний до облради у 2015-му, був членом фракції «Самопоміч». Нині – в складі фракції УКРОП. На дитячому фото йому – 5 років.







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Олена Твердохліб



Екс-голова Княгининівської ОТГ Луцького району. Підприємиця. Після активного громадського та політичного життя, участі у виборах до парламенту 2019 року повернулася до бізнесових справ, залишивши посаду голови однієї із найяскравіших та найуспішніших громад. На цьому дитячому фото їй – 5 років.







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Юрій Ройко



Депутат Волинської обласної ради, обраний до ради у 2015 році від Радикальної партії Олега Ляшка. Нині – позафракційний.







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Наталія Ариванюк



Приватний нотаріус. Відома волинська волонтерка, яка з початком подій на Сході Україні активно підтримує українських бійців, зокрема – волинян, які захищали чи захищають країну у боротьбі з російським агресором.







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Сергій Григоренко



Нині – заступник голови облосередку партії «Європейська солідарність». У минулому – заступник Луцького міського голови.







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Зоя Балюк



Нині – керівниця відділу інформаційної політики Луцької міської ради. Раніше – помічниця голови Волинської облдержадміністрації‚ завідувач сектору прес-служби Волинської ОДА.







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Олександр Киричук



Бізнесмен, у недавньому минулому – в.о. голови Волинської ОДА, перший заступник голови Волинської ОДА.







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Алла Надточій



Депутатка Луцької міської ради, обрана до неї у 2015 році. Нині – активна політична та громадська діячка у Луцьку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Літо – то завше про дитинство. Це дитячі спогади. Це канікули. Це – босоніж бігати по траві, ловити ранкове сонце, збивати росу і з року в рік повертатися у ці історії все своє доросле життя. Літо завше лишає по собі яскраві фото.Саме з цієї нагоди «Перший» зібрав колекцію дитячих фото відомих волинян.Голова Волинської обласної ради. У минулому – завідувачка кафедри фінансів Луцького НТУ. З 2015 року стала депутатом Волинської облради від фракції УКРОП, згодом очолила бюджетну комісію. З липня 2019 обрана головою обласної ради. На цій світлині Ірина Вахович – на руках у мами, їй тут 9 місяців.* * *Генеральний директор однієї з провідних будівельних компаній Волині – БК «Інвестор». У минулому – депутат Луцької міської ради.* * *Представниця бренду Andre Tan у Луцьку Ірина Пасічник. Уже більше 5 років директорка магазину Andre Tan у Луцьку, успішна бізнеследі.* * *Власниця бутікової консалтингової компанії «PRO Business Hub» (Lutsk). У минулому – громадська діячка, волонтерка, начальниця відділу менеджменту та креативних індустрій Луцької міськради. На світлині з дитинства Юлія – на руках у тата, їй тут 3 роки.* * *Митрополит Луцький та Волинський, архієрей ПЦУ, український релігійний діяч.У миру – Тимофій Зінкевич.* * *Народний депутат України, обраний до парламенту в 2019-му представляти інтереси 20 округу, що на Волині. У ВРУ – член фракції «Слуга народу». У минулому – депутат Волинської обласної ради, керівник облосередку партії УКРОП. На цьому фото йому – 5 років.* * *Співзасновниця луцького приватного дошкільного навчального закладу Сімейна академія «Плай». У минулому - викладачка кафедри прикладної лінгвістики СНУ ім. Лесі Українки.* * *Депутат Волинської обласної ради, лідер депгрупи «Патріоти Волині». У минулому – народний депутат, голова Волинської ОДА, заступник керівника Держлісагентства України.* * *Бізнесмен, відомий луцький забудовник. Один із засновників ЖК «Сімейна фортеця». На дитячому фото йому 12 років.* * *Доцентка СНУ ім. Лесі Українки, експертка ради «Мережі та аудиторії» Українського культурного фонду, авторка та блогерка газети «День».* * *Народний депутат, обраний до парламенту за писком партії «Слуга народу». Керівник облосередку цієї ж партії на Волині. У минулому кавеенник, івент-менеджер. На цій дитчій світлині йому – 4 роки.* * *Голова бюджетної комісії Волинської обласної ради. Підприємець. Обраний до облради у 2015-му, був членом фракції «Самопоміч». Нині – в складі фракції УКРОП. На дитячому фото йому – 5 років.* * *Екс-голова Княгининівської ОТГ Луцького району. Підприємиця. Після активного громадського та політичного життя, участі у виборах до парламенту 2019 року повернулася до бізнесових справ, залишивши посаду голови однієї із найяскравіших та найуспішніших громад. На цьому дитячому фото їй – 5 років.* * *Депутат Волинської обласної ради, обраний до ради у 2015 році від Радикальної партії Олега Ляшка. Нині – позафракційний.* * *Приватний нотаріус. Відома волинська волонтерка, яка з початком подій на Сході Україні активно підтримує українських бійців, зокрема – волинян, які захищали чи захищають країну у боротьбі з російським агресором.* * *Нині – заступник голови облосередку партії «Європейська солідарність». У минулому – заступник Луцького міського голови.* * *Нині – керівниця відділу інформаційної політики Луцької міської ради. Раніше – помічниця голови Волинської облдержадміністрації‚ завідувач сектору прес-служби Волинської ОДА.* * *Бізнесмен, у недавньому минулому – в.о. голови Волинської ОДА, перший заступник голови Волинської ОДА.* * *Депутатка Луцької міської ради, обрана до неї у 2015 році. Нині – активна політична та громадська діячка у Луцьку.

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