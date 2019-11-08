вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Показали, якими були відомі волиняни в дитинстві. ФОТО

Показали, якими були відомі волиняни в дитинстві. ФОТО
Літо – то завше про дитинство. Це дитячі спогади. Це канікули. Це – босоніж бігати по траві, ловити ранкове сонце, збивати росу і з року в рік повертатися у ці історії все своє доросле життя. Літо завше лишає по собі яскраві фото.

Саме з цієї нагоди «Перший» зібрав колекцію дитячих фото відомих волинян.

Ірина Вахович

Голова Волинської обласної ради. У минулому – завідувачка кафедри фінансів Луцького НТУ. З 2015 року стала депутатом Волинської облради від фракції УКРОП, згодом очолила бюджетну комісію. З липня 2019 обрана головою обласної ради. На цій світлині Ірина Вахович – на руках у мами, їй тут 9 місяців.

Показали, якими були відомі волиняни в дитинстві. ФОТО


* * *

Андрій Разумовський

Генеральний директор однієї з провідних будівельних компаній Волині – БК «Інвестор». У минулому – депутат Луцької міської ради.

Показали, якими були відомі волиняни в дитинстві. ФОТО


* * *

Ірина Пасічник

Представниця бренду Andre Tan у Луцьку Ірина Пасічник. Уже більше 5 років директорка магазину Andre Tan у Луцьку, успішна бізнеследі.

Показали, якими були відомі волиняни в дитинстві. ФОТО


* * *

Юлія Євпак

Власниця бутікової консалтингової компанії «PRO Business Hub» (Lutsk). У минулому – громадська діячка, волонтерка, начальниця відділу менеджменту та креативних індустрій Луцької міськради. На світлині з дитинства Юлія – на руках у тата, їй тут 3 роки.

Показали, якими були відомі волиняни в дитинстві. ФОТО


* * *

Владика Михаїл

Митрополит Луцький та Волинський, архієрей ПЦУ, український релігійний діяч.У миру – Тимофій Зінкевич.

Показали, якими були відомі волиняни в дитинстві. ФОТО


* * *

Вячеслав Рубльов

Народний депутат України, обраний до парламенту в 2019-му представляти інтереси 20 округу, що на Волині. У ВРУ – член фракції «Слуга народу». У минулому – депутат Волинської обласної ради, керівник облосередку партії УКРОП. На цьому фото йому – 5 років.

Показали, якими були відомі волиняни в дитинстві. ФОТО


* * *

Оксана Струк

Співзасновниця луцького приватного дошкільного навчального закладу Сімейна академія «Плай». У минулому - викладачка кафедри прикладної лінгвістики СНУ ім. Лесі Українки.

Показали, якими були відомі волиняни в дитинстві. ФОТО


* * *

Володимир Бондар

Депутат Волинської обласної ради, лідер депгрупи «Патріоти Волині». У минулому – народний депутат, голова Волинської ОДА, заступник керівника Держлісагентства України.

Показали, якими були відомі волиняни в дитинстві. ФОТО


* * *

Олександр Князєв

Бізнесмен, відомий луцький забудовник. Один із засновників ЖК «Сімейна фортеця». На дитячому фото йому 12 років.

Показали, якими були відомі волиняни в дитинстві. ФОТО


* * *

Анна Данильчук

Доцентка СНУ ім. Лесі Українки, експертка ради «Мережі та аудиторії» Українського культурного фонду, авторка та блогерка газети «День».

Показали, якими були відомі волиняни в дитинстві. ФОТО


* * *

Валерій Стернійчук

Народний депутат, обраний до парламенту за писком партії «Слуга народу». Керівник облосередку цієї ж партії на Волині. У минулому кавеенник, івент-менеджер. На цій дитчій світлині йому – 4 роки.

Показали, якими були відомі волиняни в дитинстві. ФОТО


* * *

Михайло Імберовський

Голова бюджетної комісії Волинської обласної ради. Підприємець. Обраний до облради у 2015-му, був членом фракції «Самопоміч». Нині – в складі фракції УКРОП. На дитячому фото йому – 5 років.

Показали, якими були відомі волиняни в дитинстві. ФОТО


* * *

Олена Твердохліб

Екс-голова Княгининівської ОТГ Луцького району. Підприємиця. Після активного громадського та політичного життя, участі у виборах до парламенту 2019 року повернулася до бізнесових справ, залишивши посаду голови однієї із найяскравіших та найуспішніших громад. На цьому дитячому фото їй – 5 років.

Показали, якими були відомі волиняни в дитинстві. ФОТО


* * *

Юрій Ройко

Депутат Волинської обласної ради, обраний до ради у 2015 році від Радикальної партії Олега Ляшка. Нині – позафракційний.

Показали, якими були відомі волиняни в дитинстві. ФОТО


* * *

Наталія Ариванюк

Приватний нотаріус. Відома волинська волонтерка, яка з початком подій на Сході Україні активно підтримує українських бійців, зокрема – волинян, які захищали чи захищають країну у боротьбі з російським агресором.

Показали, якими були відомі волиняни в дитинстві. ФОТО


* * *

Сергій Григоренко

Нині – заступник голови облосередку партії «Європейська солідарність». У минулому – заступник Луцького міського голови.

Показали, якими були відомі волиняни в дитинстві. ФОТО


* * *

Зоя Балюк

Нині – керівниця відділу інформаційної політики Луцької міської ради. Раніше – помічниця голови Волинської облдержадміністрації‚ завідувач сектору прес-служби Волинської ОДА.

Показали, якими були відомі волиняни в дитинстві. ФОТО


* * *

Олександр Киричук

Бізнесмен, у недавньому минулому – в.о. голови Волинської ОДА, перший заступник голови Волинської ОДА.

Показали, якими були відомі волиняни в дитинстві. ФОТО


* * *

Алла Надточій

Депутатка Луцької міської ради, обрана до неї у 2015 році. Нині – активна політична та громадська діячка у Луцьку.

Показали, якими були відомі волиняни в дитинстві. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, фото, відомі волиняни, ретрофото, дитинство
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцьк святкуватиме День міста два дні
На Волині за три дні різко зросла завантаженість «коронавірусних» ліжок в лікарнях
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку зіткнулися BMW та мікроавтобус. ФОТО
Сьогодні, 17:38
За шахрайство поліція розшукує 49-річного лучанина
Сьогодні, 17:16
Показали, якими були відомі волиняни в дитинстві. ФОТО
Сьогодні, 17:10
У Києві чоловік після сварки з дружиною підпалив магазин та вистрибнув з 7-го поверху. ВІДЕО
Сьогодні, 17:08
«На всі проблеми у нововолинській лікарні вже десятиліттями – нуль реакції», – Гузь
Сьогодні, 16:58
Схожі новини
Луцький фотограф показав світлини з параду 1985 року Луцький фотограф показав світлини з параду 1985 року
08 листопад, 2019, 06:39
Як у Луцьку вперше встановлювали державний український стяг. РЕТРОФОТО Як у Луцьку вперше встановлювали державний український стяг. РЕТРОФОТО
23 серпень, 2019, 12:09
Розповіли, де та за скільки лучани паркували свої брички і фаетони 140 років тому Розповіли, де та за скільки лучани паркували свої брички і фаетони 140 років тому
31 липень, 19:00
Зеленський біля замку Любарта зробив селфі з 200-гривневою купюрою Зеленський біля замку Любарта зробив селфі з 200-гривневою купюрою
09 липень, 14:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Авто з аукціону – вигідно і надійно: як у «Cars from USA» допомагають здійснювати «українські мрії»*
19 серпень, 16:32
 1
Луцьк святкуватиме День міста два дні
Сьогодні, 17:40
 0
У Луцьку зіткнулися BMW та мікроавтобус. ФОТО
Сьогодні, 17:38
 0
За шахрайство поліція розшукує 49-річного лучанина
Сьогодні, 17:16
 0
Показали, якими були відомі волиняни в дитинстві. ФОТО
Сьогодні, 17:10
 0
Медіа
відео
1/8