У Києві чоловік після сварки з дружиною підпалив магазин та вистрибнув з 7-го поверху. ВІДЕО
Сьогодні, 17:08
У Києві на проспекті Маяковського чоловік після сварки з дружиною вистрибнув з сьомого поверху.
Відео з місця подій опублікував "Київ оперативний".
«Чоловік приревнував дружину, посварився з нею, підпалив магазин, в якому вона працювала, після чого піднявся на 7-ий поверх будинку навпроти і зістрибнув», - йдеться в повідомленні.
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Відео з місця подій опублікував "Київ оперативний".
«Чоловік приревнував дружину, посварився з нею, підпалив магазин, в якому вона працювала, після чого піднявся на 7-ий поверх будинку навпроти і зістрибнув», - йдеться в повідомленні.
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