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У Києві чоловік після сварки з дружиною підпалив магазин та вистрибнув з 7-го поверху. ВІДЕО

У Києві чоловік після сварки з дружиною підпалив магазин та вистрибнув з 7-го поверху. ВІДЕО
У Києві на проспекті Маяковського чоловік після сварки з дружиною вистрибнув з сьомого поверху.

Відео з місця подій опублікував "Київ оперативний".

«Чоловік приревнував дружину, посварився з нею, підпалив магазин, в якому вона працювала, після чого піднявся на 7-ий поверх будинку навпроти і зістрибнув», - йдеться в повідомленні.


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Теги: Київ, підпал. самогубство
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