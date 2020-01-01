У Києві чоловік після сварки з дружиною підпалив магазин та вистрибнув з 7-го поверху. ВІДЕО





Відео з місця подій опублікував "Київ оперативний".



«Чоловік приревнував дружину, посварився з нею, підпалив магазин, в якому вона працювала, після чого піднявся на 7-ий поверх будинку навпроти і зістрибнув», - йдеться в повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві на проспекті Маяковського чоловік після сварки з дружиною вистрибнув з сьомого поверху.Відео з місця подій опублікував "Київ оперативний".«Чоловік приревнував дружину, посварився з нею, підпалив магазин, в якому вона працювала, після чого піднявся на 7-ий поверх будинку навпроти і зістрибнув», - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію