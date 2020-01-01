За шахрайство поліція розшукує 49-річного лучанина
Сьогодні, 17:16
Поліція розшукує 49-річного Андрія Івановича Шпигу, уродженця міста Любомль, жителя Луцька.
Чоловіка підозрюють в скоєнні злочинів передбачених ч.4 ст.190 (шахрайство) та ч.3 ст.358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток штампів) Кримінального кодексу України, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Його прикмети: зріст 170-175 см, худорлявої статури. Волосся, коротке, темного кольору.
Тож, якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження цього чоловіка просять невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів: 8-0332-742340, 050-533-24-82 або «102».
Конфіденційність гарантують.
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Чоловіка підозрюють в скоєнні злочинів передбачених ч.4 ст.190 (шахрайство) та ч.3 ст.358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток штампів) Кримінального кодексу України, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Його прикмети: зріст 170-175 см, худорлявої статури. Волосся, коротке, темного кольору.
Тож, якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження цього чоловіка просять невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів: 8-0332-742340, 050-533-24-82 або «102».
Конфіденційність гарантують.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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