У Луцьку зіткнулися BMW та мікроавтобус. ФОТО





Про це Інформаційному агентству



Так, о 16:10 на повороті навпроти торгового центру «Boss» зіткнулися легковик BMW та мікроавтобус.



Зі слів водія BMW, він повертав з головної вулиці, коли у нього, не врахувавши дорожню ситуацію, в’їхав водій буса.



Автомобілі отримали механічні пошкодження – у легковика побитий бік зі сторони пасажира, та частково розбитий бампер.



На щастя, ніхто в аварії не постраждав.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса та легковика сталася на проспекті Молоді у Луцьку.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Так, о 16:10 на повороті навпроти торгового центру «Boss» зіткнулися легковик BMW та мікроавтобус.Зі слів водія BMW, він повертав з головної вулиці, коли у нього, не врахувавши дорожню ситуацію, в’їхав водій буса.Автомобілі отримали механічні пошкодження – у легковика побитий бік зі сторони пасажира, та частково розбитий бампер.На щастя, ніхто в аварії не постраждав.

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