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У Луцьку зіткнулися BMW та мікроавтобус. ФОТО

У Луцьку зіткнулися BMW та мікроавтобус. ФОТО
Дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса та легковика сталася на проспекті Молоді у Луцьку.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Так, о 16:10 на повороті навпроти торгового центру «Boss» зіткнулися легковик BMW та мікроавтобус.

Зі слів водія BMW, він повертав з головної вулиці, коли у нього, не врахувавши дорожню ситуацію, в’їхав водій буса.

Автомобілі отримали механічні пошкодження – у легковика побитий бік зі сторони пасажира, та частково розбитий бампер.

На щастя, ніхто в аварії не постраждав.

У Луцьку зіткнулися BMW та мікроавтобус. ФОТО
У Луцьку зіткнулися BMW та мікроавтобус. ФОТО
У Луцьку зіткнулися BMW та мікроавтобус. ФОТО

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Теги: аварія, Луцьк, поворот
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