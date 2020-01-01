У Луцьку зіткнулися BMW та мікроавтобус. ФОТО
Сьогодні, 17:38
Дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса та легковика сталася на проспекті Молоді у Луцьку.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Так, о 16:10 на повороті навпроти торгового центру «Boss» зіткнулися легковик BMW та мікроавтобус.
Зі слів водія BMW, він повертав з головної вулиці, коли у нього, не врахувавши дорожню ситуацію, в’їхав водій буса.
Автомобілі отримали механічні пошкодження – у легковика побитий бік зі сторони пасажира, та частково розбитий бампер.
На щастя, ніхто в аварії не постраждав.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Так, о 16:10 на повороті навпроти торгового центру «Boss» зіткнулися легковик BMW та мікроавтобус.
Зі слів водія BMW, він повертав з головної вулиці, коли у нього, не врахувавши дорожню ситуацію, в’їхав водій буса.
Автомобілі отримали механічні пошкодження – у легковика побитий бік зі сторони пасажира, та частково розбитий бампер.
На щастя, ніхто в аварії не постраждав.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Луцьк святкуватиме День міста два дні
Сьогодні, 17:40
У Луцьку зіткнулися BMW та мікроавтобус. ФОТО
Сьогодні, 17:38
За шахрайство поліція розшукує 49-річного лучанина
Сьогодні, 17:16
Показали, якими були відомі волиняни в дитинстві. ФОТО
Сьогодні, 17:10
У Києві чоловік після сварки з дружиною підпалив магазин та вистрибнув з 7-го поверху. ВІДЕО
Сьогодні, 17:08