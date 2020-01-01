У Луцьку обласна дитячо-юнацька спортшкола для людей з інвалідністю отримала новий автомобіль





Сучасний автомобіль, вартістю близько 600 тисяч гривень, призначений для перевезення осіб з інвалідністю, повідомляє пресслужба Волинської ОДА.



Крім цього, напередодні державного свята - Дня Незалежності України відзначили кращих тренерів спортшколи. Так, відзнаки обласної державної адміністрації вручив Сергій Бизов.



Зокрема, Почесну грамоту обласної державної адміністрації отримав тренер-викладач з фехтування обласної дитячо-юнацької спортивної школи інвалідів Олексій Сундієв. Подяку голови обласної державної адміністрації отримала спортсмен-інструктор штатної збірної команди України з зимових видів спорту серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату Богдана Конашук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинській обласній дитячо-юнацькій спортивній школі інвалідів 20 серпня передали мікроавтобус «Пежо-Боксер».Сучасний автомобіль, вартістю близько 600 тисяч гривень, призначений для перевезення осіб з інвалідністю, повідомляє пресслужба Волинської ОДА.Крім цього, напередодні державного свята - Дня Незалежності України відзначили кращих тренерів спортшколи. Так, відзнаки обласної державної адміністрації вручивЗокрема, Почесну грамоту обласної державної адміністрації отримав тренер-викладач з фехтування обласної дитячо-юнацької спортивної школи інвалідів. Подяку голови обласної державної адміністрації отримала спортсмен-інструктор штатної збірної команди України з зимових видів спорту серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату

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