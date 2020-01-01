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У Луцьку обласна дитячо-юнацька спортшкола для людей з інвалідністю отримала новий автомобіль

У Луцьку обласна дитячо-юнацька спортшкола для людей з інвалідністю отримала новий автомобіль
Волинській обласній дитячо-юнацькій спортивній школі інвалідів 20 серпня передали мікроавтобус «Пежо-Боксер».

Сучасний автомобіль, вартістю близько 600 тисяч гривень, призначений для перевезення осіб з інвалідністю, повідомляє пресслужба Волинської ОДА.

Крім цього, напередодні державного свята - Дня Незалежності України відзначили кращих тренерів спортшколи. Так, відзнаки обласної державної адміністрації вручив Сергій Бизов.

Зокрема, Почесну грамоту обласної державної адміністрації отримав тренер-викладач з фехтування обласної дитячо-юнацької спортивної школи інвалідів Олексій Сундієв. Подяку голови обласної державної адміністрації отримала спортсмен-інструктор штатної збірної команди України з зимових видів спорту серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату Богдана Конашук.


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Теги: Луцьк, новий автомобіль, спортивна школа
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