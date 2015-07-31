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У місті на Волині покажуть кіно просто неба

У місті на Волині покажуть кіно просто неба
У Володимирі-Волинському культурно-мистецький центр запрошує на кіно під відкритим небом.

Літній кінотеатр облаштують у парку “Слов’янський”, йдеться на сайті мерії Володимира.

22, 23 та 24 серпня, починаючи з 21:00, відбуватиметься показ кінофільмів:
- “11 дітей з Моршина”;
- “DZIDZIO Перший Раз”;
- “Легенда Карпат”.

"Запрошують усіх охочих долучитися до перегляду стрічок та цікаво провести час. Приходьте з власними покривалом та захисною маскою", - розповіли організатори дійства.

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Сеанси будуть проводитись за сприятливої погоди та з дотриманням усіх карантинних норм.

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Теги: Володимир, кіно, просто неба
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