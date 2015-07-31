У місті на Волині покажуть кіно просто неба





Літній кінотеатр облаштують у парку “Слов’янський”, йдеться на



22, 23 та 24 серпня, починаючи з 21:00, відбуватиметься показ кінофільмів:

- “11 дітей з Моршина”;

- “DZIDZIO Перший Раз”;

- “Легенда Карпат”.



"Запрошують усіх охочих долучитися до перегляду стрічок та цікаво провести час. Приходьте з власними покривалом та захисною маскою", - розповіли організатори дійства.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: Як у Володимирі святкуватимуть День Незалежності в умовах карантину. ПРОГРАМА ЗАХОДІВ



Сеанси будуть проводитись за сприятливої погоди та з дотриманням усіх карантинних норм.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському культурно-мистецький центр запрошує на кіно під відкритим небом.Літній кінотеатр облаштують у парку “Слов’янський”, йдеться на сайті мерії Володимира.22, 23 та 24 серпня, починаючи з 21:00, відбуватиметься показ кінофільмів:- “11 дітей з Моршина”;- “DZIDZIO Перший Раз”;- “Легенда Карпат”."Запрошують усіх охочих долучитися до перегляду стрічок та цікаво провести час. Приходьте з власними покривалом та захисною маскою", - розповіли організатори дійства.Сеанси будуть проводитись за сприятливої погоди та з дотриманням усіх карантинних норм.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію