На Рівненській у Луцьку – аварія з потерпілими. ФОТО. ВІДЕО





Про це Інформаційному агентству Волинські Новини



За їхніми словами, аварія сталась близько 17:15.



Як розповіли свідки аварії, водій Renault зупинився перед переходом, аби пропустити пішоходів. А водій Славути не дотримався безпечної швидкості та дистанції і влетів у легковик попереду.



Внаслідок аварії постраждали дві пасажирки Renault – вони отримали травми голови.



На місці пригоди працює "швидка" та поліція.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Рівненській у Луцьку зіткнулись Renault та Славута.Про це повідомили очевидці.За їхніми словами, аварія сталась близько 17:15.Як розповіли свідки аварії, водій Renault зупинився перед переходом, аби пропустити пішоходів. А водій Славути не дотримався безпечної швидкості та дистанції і влетів у легковик попереду.Внаслідок аварії постраждали дві пасажирки Renault – вони отримали травми голови.На місці пригоди працює "швидка" та поліція.

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