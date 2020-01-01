На Рівненській у Луцьку – аварія з потерпілими. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 18:50
На вулиці Рівненській у Луцьку зіткнулись Renault та Славута.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
За їхніми словами, аварія сталась близько 17:15.
Як розповіли свідки аварії, водій Renault зупинився перед переходом, аби пропустити пішоходів. А водій Славути не дотримався безпечної швидкості та дистанції і влетів у легковик попереду.
Внаслідок аварії постраждали дві пасажирки Renault – вони отримали травми голови.
На місці пригоди працює "швидка" та поліція.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
За їхніми словами, аварія сталась близько 17:15.
Як розповіли свідки аварії, водій Renault зупинився перед переходом, аби пропустити пішоходів. А водій Славути не дотримався безпечної швидкості та дистанції і влетів у легковик попереду.
Внаслідок аварії постраждали дві пасажирки Renault – вони отримали травми голови.
На місці пригоди працює "швидка" та поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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