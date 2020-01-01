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На Рівненській у Луцьку – аварія з потерпілими. ФОТО. ВІДЕО

На Рівненській у Луцьку – аварія з потерпілими. ФОТО. ВІДЕО
На вулиці Рівненській у Луцьку зіткнулись Renault та Славута.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

За їхніми словами, аварія сталась близько 17:15.

Як розповіли свідки аварії, водій Renault зупинився перед переходом, аби пропустити пішоходів. А водій Славути не дотримався безпечної швидкості та дистанції і влетів у легковик попереду.

Внаслідок аварії постраждали дві пасажирки Renault – вони отримали травми голови.

На місці пригоди працює "швидка" та поліція.

На Рівненській у Луцьку – аварія з потерпілими. ФОТО. ВІДЕО
На Рівненській у Луцьку – аварія з потерпілими. ФОТО. ВІДЕО
На Рівненській у Луцьку – аварія з потерпілими. ФОТО. ВІДЕО
На Рівненській у Луцьку – аварія з потерпілими. ФОТО. ВІДЕО



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Теги: Рівненська, аварія, потерпілі
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