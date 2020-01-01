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У Рованцях бус на «євробляхах» збив людину. ВІДЕО

У Рованцях бус на «євробляхах» збив людину. ВІДЕО
В селі Рованці, що поблизу Луцька, трапилась аварія, в результаті якої постраждала людина.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Інцидент трапився поблизу пішохідного переходу, проте наразі невідомо, чи людина перебувала на «зебрі». За попередньою інформацією, був Mercedes-Vito на польській реєстрації збив людину. Удар був достатньої сили, в буса вибита права фара.

В коментарі ІА Волинські Новини медики підтвердили факт виклику «швидкої» до постраждалої внаслідок ДТП особи.

В обидві сторони утворився затор з автомобілів, смуга руху від Дубнівського перехрестя в напрямку села Боратин – заблокована.

Подробиці – згодом.

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Теги: Рованці, аварія, бус
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