У Рованцях бус на «євробляхах» збив людину. ВІДЕО





Про це Інформаційному агентству Волинські Новини



Інцидент трапився поблизу пішохідного переходу, проте наразі невідомо, чи людина перебувала на «зебрі». За попередньою інформацією, був Mercedes-Vito на польській реєстрації збив людину. Удар був достатньої сили, в буса вибита права фара.



В коментарі ІА Волинські Новини медики підтвердили факт виклику «швидкої» до постраждалої внаслідок ДТП особи.



В обидві сторони утворився затор з автомобілів, смуга руху від Дубнівського перехрестя в напрямку села Боратин – заблокована.



Подробиці – згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селі Рованці, що поблизу Луцька, трапилась аварія, в результаті якої постраждала людина.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Інцидент трапився поблизу пішохідного переходу, проте наразі невідомо, чи людина перебувала на «зебрі». За попередньою інформацією, був Mercedes-Vito на польській реєстрації збив людину. Удар був достатньої сили, в буса вибита права фара.В коментарі ІА Волинські Новини медики підтвердили факт виклику «швидкої» до постраждалої внаслідок ДТП особи.В обидві сторони утворився затор з автомобілів, смуга руху від Дубнівського перехрестя в напрямку села Боратин – заблокована.Подробиці – згодом.

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