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Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 21 серпня

Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 21 серпня
У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.

У Луцьку, Володимир-Волинському, Світязі очікується суха погода за даними Sinoptik.ua. У Ковелі, Маневичах, Любешеві висока ймовірність дощу.

Температура повітря вночі до +14…+16 градусів, удень підніметься до +26…+28. Вітер західний, північний і північно-західний, 1-5 м/с.

До кінця тижня очікується мінлива хмарність, місцями – дощ.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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