Волонтерів просять допомогти порахувати безпритульних собак у Луцьку





Про це інформують у



"Отримана статистика допоможе оцінити ситуацію та врахувати результати в плануванні роботи на наступні роки. Отже, запрошуємо волонтерів і активістів міста та всіх, кому болить проблема безпритульних собак долучитися до акції!!!", - йдеться в дописі КП "Ласка".



Для підрахунку запрошують активних та небайдужих волонтерів зі смартфонами, які зможуть виділити 2 години ранкового часу з 7:00 до 9:00 21, 22 чи 23 серпня.



"Якщо ви бажаєте рахувати 3 дні поспіль, тоді вам потрібно зареєструватися на 3 різні сектори", - зазначають організатори.



Зареєструватись можна



"На карті шукаєте зручний для вас сектор ЖОВТОГО кольору (якщо сектора немає у списку, вас хтось випередив) та обираєте його з випадаючого списку. Вводите коректно ваші дані, важливо вірний email, адже перед підрахунком саме на нього прийде підтвердження про реєстрацію, посилання, де потрібно завантажити додаток та доступ до додатку. Та натискаєте Відправити;)".





Координатори підрахунку - Антон Бабич +380639921228 та Marta Kopach +380676790925

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Впродовж трьох днів, з 21 по 23 серпня, у Луцьку рахуватимуть безпритульних собак. Долучитись до заходу можуть волонтери та небайдужі лучани.Про це інформують у КП "Ласка" "Отримана статистика допоможе оцінити ситуацію та врахувати результати в плануванні роботи на наступні роки. Отже, запрошуємо волонтерів і активістів міста та всіх, кому болить проблема безпритульних собак долучитися до акції!!!", - йдеться в дописі КП "Ласка".Для підрахунку запрошують активних та небайдужих волонтерів зі смартфонами, які зможуть виділити 2 години ранкового часу з 7:00 до 9:00 21, 22 чи 23 серпня."Якщо ви бажаєте рахувати 3 дні поспіль, тоді вам потрібно зареєструватися на 3 різні сектори", - зазначають організатори.Зареєструватись можна тут "На карті шукаєте зручний для вас сектор ЖОВТОГО кольору (якщо сектора немає у списку, вас хтось випередив) та обираєте його з випадаючого списку. Вводите коректно ваші дані, важливо вірний email, адже перед підрахунком саме на нього прийде підтвердження про реєстрацію, посилання, де потрібно завантажити додаток та доступ до додатку. Та натискаєте Відправити;)".Координатори підрахунку -+380639921228 та+380676790925

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