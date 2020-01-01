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Водіїв попереджають: поблизу Луцька ремонтують дорогу, рух буде в реверсному режимі

Водіїв попереджають: поблизу Луцька ремонтують дорогу, рух буде в реверсному режимі
На Волині ремонтують автошлях М-19 на ділянці км 157 – км 159.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.

На автодорозі М-19 Доманово (на м.Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м.Бухарест), а саме на ділянці км 157+400 – км 159+850, що пролягає між населеними пунктами Струмівка та Підгайці Луцького району, розпочався поточний середній ремонт.

Під час проведення ремонтних робіт проїзд транспорту ділянкою протяжністю 2,5 км частково обмежать і здійснюватимуть в реверсному режимі почергово однією зі смуг руху.

"Служба автомобільних доріг у Волинській області просить користувачів доріг з розумінням ставитись до тимчасових незручностей, що виникають на ділянці проведення дорожніх робіт, та закликає неухильно дотримуватись тимчасових схем організації дорожнього руху, бути максимально уважними та обережними", - йдеться в дописі.

Водіїв попереджають: поблизу Луцька ремонтують дорогу, рух буде в реверсному режимі

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Теги: Підгайці, Струмівка, дорога, ремонт
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