Водіїв попереджають: поблизу Луцька ремонтують дорогу, рух буде в реверсному режимі





Про це повідомляє



На автодорозі М-19 Доманово (на м.Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м.Бухарест), а саме на ділянці км 157+400 – км 159+850, що пролягає між населеними пунктами Струмівка та Підгайці Луцького району, розпочався поточний середній ремонт.



Під час проведення ремонтних робіт проїзд транспорту ділянкою протяжністю 2,5 км частково обмежать і здійснюватимуть в реверсному режимі почергово однією зі смуг руху.



"Служба автомобільних доріг у Волинській області просить користувачів доріг з розумінням ставитись до тимчасових незручностей, що виникають на ділянці проведення дорожніх робіт, та закликає неухильно дотримуватись тимчасових схем організації дорожнього руху, бути максимально уважними та обережними", - йдеться в дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині ремонтують автошлях М-19 на ділянці км 157 – км 159.Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області На автодорозі М-19 Доманово (на м.Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м.Бухарест), а саме на ділянці км 157+400 – км 159+850, що пролягає між населеними пунктами Струмівка та Підгайці Луцького району, розпочався поточний середній ремонт.Під час проведення ремонтних робіт проїзд транспорту ділянкою протяжністю 2,5 км частково обмежать і здійснюватимуть в реверсному режимі почергово однією зі смуг руху."Служба автомобільних доріг у Волинській області просить користувачів доріг з розумінням ставитись до тимчасових незручностей, що виникають на ділянці проведення дорожніх робіт, та закликає неухильно дотримуватись тимчасових схем організації дорожнього руху, бути максимально уважними та обережними", - йдеться в дописі.

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