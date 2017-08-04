На Волині легковик злетів з траси і врізався у паркан. ФОТО
Сьогодні, 19:29
20-го серпня на дорозі Р-15 неподалік села Суходоли Володимир-Волинського району трапилася ДТП.
Як з’ясували на місці події журналісти БУГу, легкове авто злетіло з дороги і протаранило паркан.
Ймовірно, розповідають свідки, водію стало погано за кермом і він не впорався з керуванням.
Водія автомобіля забрала карета швидкої допомоги.
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Як з’ясували на місці події журналісти БУГу, легкове авто злетіло з дороги і протаранило паркан.
Ймовірно, розповідають свідки, водію стало погано за кермом і він не впорався з керуванням.
Водія автомобіля забрала карета швидкої допомоги.
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