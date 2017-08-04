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На Волині легковик злетів з траси і врізався у паркан. ФОТО

На Волині легковик злетів з траси і врізався у паркан. ФОТО
20-го серпня на дорозі Р-15 неподалік села Суходоли Володимир-Волинського району трапилася ДТП.

Як з’ясували на місці події журналісти БУГу, легкове авто злетіло з дороги і протаранило паркан.

Ймовірно, розповідають свідки, водію стало погано за кермом і він не впорався з керуванням.

Водія автомобіля забрала карета швидкої допомоги.

На Волині легковик злетів з траси і врізався у паркан. ФОТО
На Волині легковик злетів з траси і врізався у паркан. ФОТО
На Волині легковик злетів з траси і врізався у паркан. ФОТО

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Теги: Володимир-Волинський район, аварія
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