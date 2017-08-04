На Волині легковик злетів з траси і врізався у паркан. ФОТО





Як з’ясували на місці події журналісти



Ймовірно, розповідають свідки, водію стало погано за кермом і він не впорався з керуванням.



Водія автомобіля забрала карета швидкої допомоги.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 20-го серпня на дорозі Р-15 неподалік села Суходоли Володимир-Волинського району трапилася ДТП.Як з’ясували на місці події журналісти БУГу , легкове авто злетіло з дороги і протаранило паркан.Ймовірно, розповідають свідки, водію стало погано за кермом і він не впорався з керуванням.Водія автомобіля забрала карета швидкої допомоги.

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