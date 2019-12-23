Лучан кличуть на парад бернських зенненхундів
Сьогодні, 06:18
У Луцьку відбудеться традиційний парад бернських зенненхундів.
Захід організовує розплідник “Alexberns” 13 вересня у центрі міста, повідомляє «Волинь Online».
Парад стартує біля Луцької міської ради о 14:00. Далі учасники заходу пройдуть за таким маршрутом: Луцька міська рада — Театральна площа — пам’ятник Тарасу Шевченку — головний вхід у Центральний парк.
У програмі:
– творчі майстерки для дітей
– спілкування з собачками
– яскраві фотозони.
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Захід організовує розплідник “Alexberns” 13 вересня у центрі міста, повідомляє «Волинь Online».
Парад стартує біля Луцької міської ради о 14:00. Далі учасники заходу пройдуть за таким маршрутом: Луцька міська рада — Театральна площа — пам’ятник Тарасу Шевченку — головний вхід у Центральний парк.
У програмі:
– творчі майстерки для дітей
– спілкування з собачками
– яскраві фотозони.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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