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Лучан кличуть на парад бернських зенненхундів

Лучан кличуть на парад бернських зенненхундів
У Луцьку відбудеться традиційний парад бернських зенненхундів.

Захід організовує розплідник “Alexberns” 13 вересня у центрі міста, повідомляє «Волинь Online».

Парад стартує біля Луцької міської ради о 14:00. Далі учасники заходу пройдуть за таким маршрутом: Луцька міська рада — Театральна площа — пам’ятник Тарасу Шевченку — головний вхід у Центральний парк.

У програмі:

– творчі майстерки для дітей

– спілкування з собачками

– яскраві фотозони.

Лучан кличуть на парад бернських зенненхундів

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Теги: парад, бернський зенненхунд
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