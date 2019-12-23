Лучан кличуть на парад бернських зенненхундів





Захід організовує розплідник “Alexberns” 13 вересня у центрі міста, повідомляє



Парад стартує біля Луцької міської ради о 14:00. Далі учасники заходу пройдуть за таким маршрутом: Луцька міська рада — Театральна площа — пам’ятник Тарасу Шевченку — головний вхід у Центральний парк.



У програмі:



– творчі майстерки для дітей



– спілкування з собачками



– яскраві фотозони.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку відбудеться традиційний парад бернських зенненхундів.Захід організовує розплідник “Alexberns” 13 вересня у центрі міста, повідомляє «Волинь Online» Парад стартує біля Луцької міської ради о 14:00. Далі учасники заходу пройдуть за таким маршрутом: Луцька міська рада — Театральна площа — пам’ятник Тарасу Шевченку — головний вхід у Центральний парк.У програмі:– творчі майстерки для дітей– спілкування з собачками– яскраві фотозони.

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