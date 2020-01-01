В Україні оновили зони карантину: де опинилися міста і райони Волині. ПЕРЕЛІК

У четвер, 20 серпня, відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міністр Кабінету міністрівТак, з 00 годин 00 хвилин 24 серпня (понеділок) в Україні почне діяти нове епідемічне зонування.Дозони віднесли:- місто Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;- місто Самбір Львівської області;- місто Біляївка Одеської області;- міста Дубно та Острог, Костопільський, Радивилівський та Рівненський район Рівненської області;- місто Чернівці, Заставнівський та Кіцманський район Чернівецької області.Дозони:- міста Ужгород та Чоп, Міжгірський, Перечинський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;- міста Івано-Франківськ, Бурштин та Калуш, Богородчанський, Калуський, Коломийський та Надвірнянський райони Івано-Франківської області;- Києво-Святошинський район Київської області;- міста Львів, Борислав, Дрогобич, Моршин, Новий Розділ, Стрий, Трускавець та Червоноград, Бродівський, Буський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Золочівський, Кам'янка-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Перемишлянський, Пустомитівський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Сокальський, Старосамбірський, Стрийський, Турківський та Яворівський райони Львівської області;- місто Ізмаїл, Болградський, Миколаївський, Овідіопольськийта Саратський райони Одеської області;- місто Вараш, Гощанський, Дубенський, Зарічненський, Здолбунівський та Острозький райони Рівненської області;- міста Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський та Тернопільський райони Тернопільської області;- місто Харків, Богодухівський та Первомайський райони Харківської області;- місто Новодністровськ, Вижницький, Герцаївський, Глибоцький, Кельменецький, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області.Дозони:- місто Київ;- міста Житомир, Коростень та Новоград-Волинський, Андрушівський, Бердичівський, Брусилівський, Ємільчинський, Житомирський, Коростенський, Лугинський, Овруцький, Попільнянський, Пулинський, Романівський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;- міста Мукачево та Хуст, Виноградівський, Іршавський, Мукачівський, Рахівський та Свалявський райони Закарпатської області;- місто Яремче, Верховинський, Галицький, Долинський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;- міста Бориспіль, Бровари, Буча, Переяслав та Фастів, Бориспільський, Броварський, Васильківський, Макарівський та Фастівський райони Київської області;- міста Одеса, Білгород-Дністровський, Чорноморськ, Подільськ, Теплодар та Южне, Ананьївський, Арцизький, Березівський, Біляївський, Іванівський, Лиманський, Подільський та Савранський райони Одеської області;- місто Рівне, Березнівський, Володимирецький, Демидівський, Корецький, Млинівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області;- місто Суми, Кролевецький, Недригайлівський, Охтирський, Сумський та Тростянецький райони Сумської області;- Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збараський, Козівський, Лановецький, Підволочиський, Теребовлянський та Чортківський райони Тернопільської області;- Валківський, Великобурлуцький, Вовчанський, Зміївський, Золочівський, Краснокутський, Куп'янський, Нововодолазький, Харківський та Чугуївський райони Харківської області;- міста Хмельницький, Нетішин та Славута, Білогірський, Волочіський, Красилівський, Летичівський, Новоушицький, Славутський та Старосинявський райони Хмельницької області;"Такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів", - зазначив Олег Немчінов.