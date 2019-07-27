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У Луцьку жінка потрапила під колеса автомобіля. ФОТО

У Луцьку жінка потрапила під колеса автомобіля. ФОТО
У Луцьку на вулиці Рівненській автомобіль збив жінку.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Як зазначають свідки події, автопригода сталася о 18:15 20 серпня. Водій Opel на пішохідному переході здійснив наїзд на жінку. Постраждалій - близько 40 років. ЇЇ доправили до лікарні.

На місці працювала патрульна поліція.

Деталі – згодом.

У Луцьку жінка потрапила під колеса автомобіля. ФОТО
У Луцьку жінка потрапила під колеса автомобіля. ФОТО


До слова, у четвер, 20 серпня, на вул. Кравчука водій Volkswagen збив хлопчика, який вибіг на дорогу. В селі Рованці водій Mercedes-Vito на польській реєстрації збив людину. Удар був достатньої сили, в буса вибита права фара.

Окрім того, на вулиці Рівненській у Луцьку зіткнулись Renault та Славута. Внаслідок аварії постраждали дві пасажирки Renault – вони отримали травми голови.

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Теги: аварія, жінка, Рівненська, пішохідний перехід
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