У Луцьку жінка потрапила під колеса автомобіля. ФОТО
Сьогодні, 21:46
У Луцьку на вулиці Рівненській автомобіль збив жінку.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Як зазначають свідки події, автопригода сталася о 18:15 20 серпня. Водій Opel на пішохідному переході здійснив наїзд на жінку. Постраждалій - близько 40 років. ЇЇ доправили до лікарні.
На місці працювала патрульна поліція.
Деталі – згодом.
До слова, у четвер, 20 серпня, на вул. Кравчука водій Volkswagen збив хлопчика, який вибіг на дорогу. В селі Рованці водій Mercedes-Vito на польській реєстрації збив людину. Удар був достатньої сили, в буса вибита права фара.
Окрім того, на вулиці Рівненській у Луцьку зіткнулись Renault та Славута. Внаслідок аварії постраждали дві пасажирки Renault – вони отримали травми голови.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Як зазначають свідки події, автопригода сталася о 18:15 20 серпня. Водій Opel на пішохідному переході здійснив наїзд на жінку. Постраждалій - близько 40 років. ЇЇ доправили до лікарні.
На місці працювала патрульна поліція.
Деталі – згодом.
До слова, у четвер, 20 серпня, на вул. Кравчука водій Volkswagen збив хлопчика, який вибіг на дорогу. В селі Рованці водій Mercedes-Vito на польській реєстрації збив людину. Удар був достатньої сили, в буса вибита права фара.
Окрім того, на вулиці Рівненській у Луцьку зіткнулись Renault та Славута. Внаслідок аварії постраждали дві пасажирки Renault – вони отримали травми голови.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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