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Волинь отримала три надсучасних «швидких» для транспортування хворих з важкою формою перебігу COVID-19. ФОТО

Волинь отримала три надсучасних «швидких» для транспортування хворих з важкою формою перебігу COVID-19. ФОТО
Волинський обласний центр ектреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав три новенькі автомобілі швидкої допомоги.

Про це повідомив керівник ВОЦЕМДМК Володимир Шмаль.

"20 серпня для нашого Центру ЕМД відбулась позитивна подія, ми отримали три новенькі автомобілі швидкої допомоги типу В. Їх передадуть спеціалізованим бригадам, які задіяні для надання медичної допомоги та перевезення хворих з важкою формою перебігу covid-19", - написав Володимир Шмаль.

Волинь отримала три надсучасних «швидких» для транспортування хворих з важкою формою перебігу COVID-19. ФОТО
Волинь отримала три надсучасних «швидких» для транспортування хворих з важкою формою перебігу COVID-19. ФОТО
Волинь отримала три надсучасних «швидких» для транспортування хворих з важкою формою перебігу COVID-19. ФОТО
Волинь отримала три надсучасних «швидких» для транспортування хворих з важкою формою перебігу COVID-19. ФОТО



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Теги: швидка, автомобіль, Володимир Шмаль
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