Волинь отримала три надсучасних «швидких» для транспортування хворих з важкою формою перебігу COVID-19. ФОТО
20 серпень, 22:50
Волинський обласний центр ектреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав три новенькі автомобілі швидкої допомоги.
Про це повідомив керівник ВОЦЕМДМК Володимир Шмаль.
"20 серпня для нашого Центру ЕМД відбулась позитивна подія, ми отримали три новенькі автомобілі швидкої допомоги типу В. Їх передадуть спеціалізованим бригадам, які задіяні для надання медичної допомоги та перевезення хворих з важкою формою перебігу covid-19", - написав Володимир Шмаль.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив керівник ВОЦЕМДМК Володимир Шмаль.
"20 серпня для нашого Центру ЕМД відбулась позитивна подія, ми отримали три новенькі автомобілі швидкої допомоги типу В. Їх передадуть спеціалізованим бригадам, які задіяні для надання медичної допомоги та перевезення хворих з важкою формою перебігу covid-19", - написав Володимир Шмаль.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
21 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У місті на Волині вода – не придатна до вживання
20 серпень, 23:37
Волинь отримала три надсучасних «швидких» для транспортування хворих з важкою формою перебігу COVID-19. ФОТО
20 серпень, 22:50
Водіїв попереджають: поблизу Луцька ремонтують дорогу, рух буде в реверсному режимі
20 серпень, 22:24
У Луцьку жінка потрапила під колеса автомобіля. ФОТО
20 серпень, 21:46