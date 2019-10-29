Волинь отримала три надсучасних «швидких» для транспортування хворих з важкою формою перебігу COVID-19. ФОТО





Про це Володимир Шмаль.



"20 серпня для нашого Центру ЕМД відбулась позитивна подія, ми отримали три новенькі автомобілі швидкої допомоги типу В. Їх передадуть спеціалізованим бригадам, які задіяні для надання медичної допомоги та перевезення хворих з важкою формою перебігу covid-19", - написав Володимир Шмаль.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинський обласний центр ектреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав три новенькі автомобілі швидкої допомоги.Про це повідомив керівник ВОЦЕМДМК"20 серпня для нашого Центру ЕМД відбулась позитивна подія, ми отримали три новенькі автомобілі швидкої допомоги типу В. Їх передадуть спеціалізованим бригадам, які задіяні для надання медичної допомоги та перевезення хворих з важкою формою перебігу covid-19", - написав Володимир Шмаль.

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