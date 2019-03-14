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У місті на Волині вода – не придатна до вживання

У місті на Волині вода – не придатна до вживання
У місті Ківерці на деяких вулицях вода не придатна до споживання.

Про це інформують на сайті Ківерцівської громади.

"Ківерцівська дільниця водопостачання попереджає, що в зв'язку з аварійною ситуацією, вода з водопровідної мережі по вул. Шевченка, вул. Деревообробників, вул. Кравчука, вул. Робітнича не відповідає нормативам питної якості. Людям споживати її заборонено", - йдеться в оголошенні.

Окрім того, місцевих мешканців інформують про те, що у зв'язку зі збоєм автоматики насосного обладнання по м. Ківерці можливе зменшення тиску подачі води.

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Теги: Ківерці, вода, аварія
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