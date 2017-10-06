На Волині перевіряють склади, де зберігають аміачну селітру. ВІДЕО
Сьогодні, 08:22
На Волині перевіряють умови зберігання аміачної селітри на складах.
Про це повідомляє Суспільне.
Перевірки в області здійснюють працівники управління Держпраці та державної служби з надзвичайних ситуацій на підставі доручення Прем’єр-міністра України. Не до усіх складів інспекторів пускають, - каже головний державний інспектор Держпраці в області Анатолій Мороз.
На територію складу товариства "Поліхім", що у Володимирі-Волинському, інспекторів не допустили. За цим фактом склали акт.
"За попередньою інформацією тут зберігаються агрохімікати, але точно сказати не можна", - каже головний державний інспектор Держпраці в області Анатолій Мороз.
"Копію акту про недопуск вручили охоронцю об’єкта. Далі питання про недопуск посадових осіб до перевірки розглядатимуть в суді", - каже начальник сектору ДСНС У Волинській області Юрій Горбач.
Загалом в області мають перевірити 13 об'єктів, де зберігають на Волині потенційно вибухонебезпечні речовини – аміачну селітру.
"Щоб не ходити окремо на підприємства - сьогодні управління Держпраці, завтра - ДСНС, всі зібралися разом, склали графіки. Усе, щоб було комфортно для бізнесу", - розповідає начальник управління Держпраці в області Андрій Смоляров.
В агропідприємстві "П'ятидні" інспекторів пустили. Склад, де зберігають засоби захисту рослин – сертифікований, говорить агроном Роман Цизь.
Каже: його заповнили у квітні-червні, нині речовини захисту використали. Завскладу Костянтин Новосад каже, що на складі працюють люди, які пройшли медогляд і навчання та мають посвідчення на право працювати з засобами захисту.
"Перевірки в області мають завершити до 15 вересня. Випадки, коли на склади не пускають інспекторів по Україні непоодинокі", - розповів начальник управління Держпраці в області Андрій Смоляров.
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Про це повідомляє Суспільне.
Перевірки в області здійснюють працівники управління Держпраці та державної служби з надзвичайних ситуацій на підставі доручення Прем’єр-міністра України. Не до усіх складів інспекторів пускають, - каже головний державний інспектор Держпраці в області Анатолій Мороз.
На територію складу товариства "Поліхім", що у Володимирі-Волинському, інспекторів не допустили. За цим фактом склали акт.
"За попередньою інформацією тут зберігаються агрохімікати, але точно сказати не можна", - каже головний державний інспектор Держпраці в області Анатолій Мороз.
"Копію акту про недопуск вручили охоронцю об’єкта. Далі питання про недопуск посадових осіб до перевірки розглядатимуть в суді", - каже начальник сектору ДСНС У Волинській області Юрій Горбач.
Загалом в області мають перевірити 13 об'єктів, де зберігають на Волині потенційно вибухонебезпечні речовини – аміачну селітру.
"Щоб не ходити окремо на підприємства - сьогодні управління Держпраці, завтра - ДСНС, всі зібралися разом, склали графіки. Усе, щоб було комфортно для бізнесу", - розповідає начальник управління Держпраці в області Андрій Смоляров.
В агропідприємстві "П'ятидні" інспекторів пустили. Склад, де зберігають засоби захисту рослин – сертифікований, говорить агроном Роман Цизь.
Каже: його заповнили у квітні-червні, нині речовини захисту використали. Завскладу Костянтин Новосад каже, що на складі працюють люди, які пройшли медогляд і навчання та мають посвідчення на право працювати з засобами захисту.
"Перевірки в області мають завершити до 15 вересня. Випадки, коли на склади не пускають інспекторів по Україні непоодинокі", - розповів начальник управління Держпраці в області Андрій Смоляров.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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