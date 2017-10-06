На Волині перевіряють склади, де зберігають аміачну селітру. ВІДЕО





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Перевірки в області здійснюють працівники управління Держпраці та державної служби з надзвичайних ситуацій на підставі доручення Прем’єр-міністра України. Не до усіх складів інспекторів пускають, - каже головний державний інспектор Держпраці в області Анатолій Мороз.



На територію складу товариства "Поліхім", що у Володимирі-Волинському, інспекторів не допустили. За цим фактом склали акт.



"За попередньою інформацією тут зберігаються агрохімікати, але точно сказати не можна", - каже головний державний інспектор Держпраці в області Анатолій Мороз.



"Копію акту про недопуск вручили охоронцю об’єкта. Далі питання про недопуск посадових осіб до перевірки розглядатимуть в суді", - каже начальник сектору ДСНС У Волинській області Юрій Горбач.



Загалом в області мають перевірити 13 об'єктів, де зберігають на Волині потенційно вибухонебезпечні речовини – аміачну селітру.



"Щоб не ходити окремо на підприємства - сьогодні управління Держпраці, завтра - ДСНС, всі зібралися разом, склали графіки. Усе, щоб було комфортно для бізнесу", - розповідає начальник управління Держпраці в області Андрій Смоляров.



В агропідприємстві "П'ятидні" інспекторів пустили. Склад, де зберігають засоби захисту рослин – сертифікований, говорить агроном Роман Цизь.



Каже: його заповнили у квітні-червні, нині речовини захисту використали. Завскладу Костянтин Новосад каже, що на складі працюють люди, які пройшли медогляд і навчання та мають посвідчення на право працювати з засобами захисту.



"Перевірки в області мають завершити до 15 вересня. Випадки, коли на склади не пускають інспекторів по Україні непоодинокі", - розповів начальник управління Держпраці в області Андрій Смоляров.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині перевіряють умови зберігання аміачної селітри на складах.Про це повідомляє Суспільне Перевірки в області здійснюють працівники управління Держпраці та державної служби з надзвичайних ситуацій на підставі доручення Прем’єр-міністра України. Не до усіх складів інспекторів пускають, - каже головний державний інспектор Держпраці в областіНа територію складу товариства "Поліхім", що у Володимирі-Волинському, інспекторів не допустили. За цим фактом склали акт."За попередньою інформацією тут зберігаються агрохімікати, але точно сказати не можна", - каже головний державний інспектор Держпраці в області Анатолій Мороз."Копію акту про недопуск вручили охоронцю об’єкта. Далі питання про недопуск посадових осіб до перевірки розглядатимуть в суді", - каже начальник сектору ДСНС У Волинській областіЗагалом в області мають перевірити 13 об'єктів, де зберігають на Волині потенційно вибухонебезпечні речовини – аміачну селітру."Щоб не ходити окремо на підприємства - сьогодні управління Держпраці, завтра - ДСНС, всі зібралися разом, склали графіки. Усе, щоб було комфортно для бізнесу", - розповідає начальник управління Держпраці в областіВ агропідприємстві "П'ятидні" інспекторів пустили. Склад, де зберігають засоби захисту рослин – сертифікований, говорить агрономКаже: його заповнили у квітні-червні, нині речовини захисту використали. Завскладукаже, що на складі працюють люди, які пройшли медогляд і навчання та мають посвідчення на право працювати з засобами захисту."Перевірки в області мають завершити до 15 вересня. Випадки, коли на склади не пускають інспекторів по Україні непоодинокі", - розповів начальник управління Держпраці в області Андрій Смоляров.

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