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На Волині перевіряють склади, де зберігають аміачну селітру. ВІДЕО

На Волині перевіряють склади, де зберігають аміачну селітру. ВІДЕО
На Волині перевіряють умови зберігання аміачної селітри на складах.

Про це повідомляє Суспільне.

Перевірки в області здійснюють працівники управління Держпраці та державної служби з надзвичайних ситуацій на підставі доручення Прем’єр-міністра України. Не до усіх складів інспекторів пускають, - каже головний державний інспектор Держпраці в області Анатолій Мороз.

На територію складу товариства "Поліхім", що у Володимирі-Волинському, інспекторів не допустили. За цим фактом склали акт.

"За попередньою інформацією тут зберігаються агрохімікати, але точно сказати не можна", - каже головний державний інспектор Держпраці в області Анатолій Мороз.

"Копію акту про недопуск вручили охоронцю об’єкта. Далі питання про недопуск посадових осіб до перевірки розглядатимуть в суді", - каже начальник сектору ДСНС У Волинській області Юрій Горбач.

Загалом в області мають перевірити 13 об'єктів, де зберігають на Волині потенційно вибухонебезпечні речовини – аміачну селітру.

"Щоб не ходити окремо на підприємства - сьогодні управління Держпраці, завтра - ДСНС, всі зібралися разом, склали графіки. Усе, щоб було комфортно для бізнесу", - розповідає начальник управління Держпраці в області Андрій Смоляров.

В агропідприємстві "П'ятидні" інспекторів пустили. Склад, де зберігають засоби захисту рослин – сертифікований, говорить агроном Роман Цизь.

Каже: його заповнили у квітні-червні, нині речовини захисту використали. Завскладу Костянтин Новосад каже, що на складі працюють люди, які пройшли медогляд і навчання та мають посвідчення на право працювати з засобами захисту.

"Перевірки в області мають завершити до 15 вересня. Випадки, коли на склади не пускають інспекторів по Україні непоодинокі", - розповів начальник управління Держпраці в області Андрій Смоляров.


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Теги: селітра, склад, зберігання, перевірка
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