Маркування масок за кольорами та одноразові рушники: як в умовах карантину працює дитсадок поблизу Луцька





Про особливості роботи дитячого садочка в умовах карантиннних обмежень розповіла керівник установи Аліна Приходько, інформують на сайті



Медсестра у захисному костюмі здійснює перше вимірювання температури працівникам перед початком робочого дня, а діткам - під час ранкового прийому біля воріт закладу, з занесенням результатів у відповідні журнали.





Розмітка тротуару, що веде до дитсадка, забезпечує дотримання батьками безпечної дистанції – 1,5 метра. Маленькі вихованці заходять до своїх груп різними входами та в різний час, щоб не перетинатися і не контактувати.





Вранці, перед приходом діток, засобом для дезінфекції здійснюють обробку всіх поверхонь у закладі, а на вулиці – майданчиків та павільйонів.



Через кожні дві години проводять вологе прибирання та провітрювання приміщень дошкільної установи, двічі на день їх обробляють дезрозчином, раз на день дезінфікують повітря бактерицидним опромінювачем.



Кожні чотири години вихователі здійснюють температурний скринінг вихованців.



«При сприятливих погодних умовах більшу частину часу, окрім споживання їжі та сну, діти проводять на свіжому повітрі», - каже Аліна Петрівна. – Групи наповнені тільки наполовину. Це дає можливість розміщувати дітей за шестимісними столами – по троє, за двомісними – по одному в шахматному порядку».





«Протягом дня змушуємо діток частіше мити руки. Кожна дитина має індивідуальне рідке антибактеріальне мило. Після миття вони витирають руки одноразовими паперовими рушниками, які викидають в окремі педальні смітники», - продовжує директор закладу дошкільної освіти. - Використані маски, рукавички, паперові рушники, серветки утилізовуємо окремо від побутових відходів у спеціальних баках».





Під час роботи закладу його персонал перебуває в захисних масках. До речі, тут придумали маркування масок за чотирма кольорами.



«З 8.00 години ранку всі працівники ходять у масках синього кольору, через три години замінюємо їх на зелені, ще через три – на червоні, останніми надягаємо жовті. Так легше проконтролювати, чи вчасно працівники змінили маски», - пояснює Аліна Приходько.





«Роботу закладу в умовах карантину організували з урахуванням протиепідемічних та профілактичних заходів, рекомендацій Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти та науки, Міністерства охорони здоров’я», - підсумовує керівник.



Бактерицидні лампи, дезінфекційні засоби для рук та поверхонь, безконтактні термометри, респіратор, захисні костюми та окуляри, тканину для пошиття масок, оприскувач, рукавички медичні, одноразові маски, паперові рушники, тримачі для рушників, смітники педальні та лотки закупили за кошти бюджету Підгайцівської ОТГ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Два дні тому відкрив двері для своїх вихованців заклад дошкільної освіти в селі Лище.Про особливості роботи дитячого садочка в умовах карантиннних обмежень розповіла керівник установи, інформують на сайті Підгайцівської громади Медсестра у захисному костюмі здійснює перше вимірювання температури працівникам перед початком робочого дня, а діткам - під час ранкового прийому біля воріт закладу, з занесенням результатів у відповідні журнали.Розмітка тротуару, що веде до дитсадка, забезпечує дотримання батьками безпечної дистанції – 1,5 метра. Маленькі вихованці заходять до своїх груп різними входами та в різний час, щоб не перетинатися і не контактувати.Вранці, перед приходом діток, засобом для дезінфекції здійснюють обробку всіх поверхонь у закладі, а на вулиці – майданчиків та павільйонів.Через кожні дві години проводять вологе прибирання та провітрювання приміщень дошкільної установи, двічі на день їх обробляють дезрозчином, раз на день дезінфікують повітря бактерицидним опромінювачем.Кожні чотири години вихователі здійснюють температурний скринінг вихованців.«При сприятливих погодних умовах більшу частину часу, окрім споживання їжі та сну, діти проводять на свіжому повітрі», - каже Аліна Петрівна. – Групи наповнені тільки наполовину. Це дає можливість розміщувати дітей за шестимісними столами – по троє, за двомісними – по одному в шахматному порядку».«Протягом дня змушуємо діток частіше мити руки. Кожна дитина має індивідуальне рідке антибактеріальне мило. Після миття вони витирають руки одноразовими паперовими рушниками, які викидають в окремі педальні смітники», - продовжує директор закладу дошкільної освіти. - Використані маски, рукавички, паперові рушники, серветки утилізовуємо окремо від побутових відходів у спеціальних баках».Під час роботи закладу його персонал перебуває в захисних масках. До речі, тут придумали маркування масок за чотирма кольорами.«З 8.00 години ранку всі працівники ходять у масках синього кольору, через три години замінюємо їх на зелені, ще через три – на червоні, останніми надягаємо жовті. Так легше проконтролювати, чи вчасно працівники змінили маски», - пояснює Аліна Приходько.«Роботу закладу в умовах карантину організували з урахуванням протиепідемічних та профілактичних заходів, рекомендацій Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти та науки, Міністерства охорони здоров’я», - підсумовує керівник.Бактерицидні лампи, дезінфекційні засоби для рук та поверхонь, безконтактні термометри, респіратор, захисні костюми та окуляри, тканину для пошиття масок, оприскувач, рукавички медичні, одноразові маски, паперові рушники, тримачі для рушників, смітники педальні та лотки закупили за кошти бюджету Підгайцівської ОТГ.

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